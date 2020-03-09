AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye'ye sığınmacıları sınırdan uzaklaştırma çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'la görüşmesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Yunanistan sınırından sığınmacıları uzaklaştırması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, beş Avrupa ülkesinin refakatsiz sığınmacı çocukları almayı kabul ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Brüksel'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Yunanistan sınırından sığınmacıları uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Komisyon başkanlığının 100'üncü gününde düzenlediği basın toplantısından konuşan Von der Leyen "sınırda oluşan baskıyı" hafifletmek gerektiğini belirtti. Von der Leyen "Bugün derin bir ikilem içindeyiz, Türkiye-Yunanistan sınırındaki durum siyasi amaçlı bir baskıya işaret ediyor. Sığınmacıların yardıma ihtiyacı var" diye konuştu.



Öte yandan Von der Leyen "Üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlamalıyız" dedi.



Konunun bu akşam Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlenecek Türkiye-AB Liderler Toplantısı'nda ele alınacağını söyleyen Von der Leyen, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarındaki özellikle refakatsiz sığınmacı çocukların durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

Von der Leyen Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Finlandiya ve Almanya'nın ülkelerine refakatsiz sığınmacı çocuk almayı kabul ettiğini duyurdu.

Suriye'deki sığınmacılar için 60 milyon Avro yardım yapılacağını belirten AB Komisyonu Başkanı, AB'nin yeni göç anlaşmasını Nisan ayından sonra açıklayacağını söyledi.

