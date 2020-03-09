TKP: Göçmenlerle dayanışma bir sorumluluktur

TKP’nin Sesi’nde bugün dinleyicilerden gelen 'Sınırlarını korumaya çalışan ülkeler haklı değil mi?', 'Göçmen sorunu çözülebilir mi?' sorularına yanıt aranıyor.

Yunanistan ile Türkiye sınırında geçtiğimiz haftadan beri gündemde gelen görüntüler herkesin kanını dondurdu.

İnsan kaçakçılarıyla polis şiddeti arasında sıkışıp kalmış binlerce göçmen düzenin pazarlık unsuruna dönüşmüş durumda.

TKP’nin Sesi’nde her pazartesi olduğu gibi dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verildi.

Bu hafta yanıt aranan sorular arasında “Sınırlarını korumaya çalışan ülkeler haklı değil mi?”, “Göçmen sorunu çözülebilir mi?” vd. yer alıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: