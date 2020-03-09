Almanya: Sığınmacıların rehine olarak kullanılmasını kabul edemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yi sığınmacı politikasına ilişkin 'Güçsüzlerin sırtından yürütülen bir pazarlık taktiği, umulan sonuca ulaşmayacak' açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke medya grubuna yaptığı konuşmada, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan sığınmacı kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Maas, "Eğer sığınmacıların hayati ve insani ihtiyaçları varsa; ister Türkiye’de, ister İdlib, Ürdün veya Lübnan’da olsunlar bu konuda konuşmaktan asla kaçınmayız" dedi. "Bu Türkiye’nin anlaşmada kendi payına düşeni yerine getirmesinden de geçiyor" diyen Maas, Avrupa Birliği’nin adil bir yük dağılımından yana olduğunu belirterek "Ancak zaten çaresiz bir durumda olan insanların bir de siyaset tarafından rehine olarak kullanılmasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

Maas "Güçsüzlerin sırtından yürütülen bir pazarlık taktiği, umulan sonuca ulaşmayacak" diye uyardı.

ERDOĞAN BUGÜN BRÜKSEL'E GİDİYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AB-Türkiye ilişkileri, mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili konuları görüşmek üzere Brüksel’e gidiyor. Erdoğan Brüksel’de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Görüşmede von der Leyen ve Michel’in Erdoğan’ı Türkiye ve AB arasında 2016’da imzalanan Mülteci Mutabakatı’na uymaya çağırmaları, Erdoğan’ın ise mülteciler için daha fazla maddi yardım talep etmesi bekleniyor.