'AB'den Türkiye’ye yarım milyar ek yardım' iddiası: Tek şart var...

Avrupa Birliği’nin sığınmacılar için Türkiye’ye 500 milyon avro ek yardım göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye ile yaşanan sığınmacı gerilimini yeni mali yardımla azaltmayı planladığı belirtiliyor.

AFP’nin AB kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre Komisyon, Türkiye’deki 3,7 milyon Suriyeli için 500 milyon avro daha kaynak aktarmayı öngörüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Suriyeli sığınmacılar için yeni mali yardımlar, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı krizini görüşmek üzere Cuma sabahı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplanacak olan AB dışişleri bakanlarının buluşmasında da ele alınacak. Yardım için Türkiye’nin sınır kapılarını yeniden kapatmasının şart koşulması bekleniyor.