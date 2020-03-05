VİDEO I Sığınmacılara saldırı her yerde: Dövüp, soyup, nehre attılar...

Sınırların açıldığı yönündeki açıklama sonrası Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların yaşadığı drama her geçen gün yenileri ekleniyor. Edirne Otogarı'nda soL'a konuşan bir sığınmacı, karşı tarafa geçince dövüldüğünü ve soyulup nehre atıldığını anlattı.

soL - Edirne