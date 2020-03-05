VİDEO I Sığınmacılara saldırı her yerde: Dövüp, soyup, nehre attılar...

İdlib'deki asker kayıpları sonrası sınırın açıldığı duyurulmuş, çok sayıda sığınmacı Edirne'ye, sınıra taşınmıştı.
Yunanistan tarafından kabul edilmeyen ve geri gönderilen sığınmacılar arada kalmış durumda.
Sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Edirne Otogarı'nda soL'a konuşan bir sığınmacı, karşı tarafa geçince dövüldüğünü ve soyulup nehre atıldığını dile getirdi.
Sığınmacı sınırı geçtikten sonra günlerce yürüdükten sonra askerler tarafından yakalanarak karakola götürüldüğünü, araca bindirilinceye dek dövüldüğünü anlattı. İki gündür Edirne otogarında bekleyen sığınmacının vücudunda hâlâ darp izleri duruyor.