Edirne Valiliği: Yunan polisinin ateşiyle 1 kişi öldü

Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Yunanistan tarafından açılan ateşle 5'ten fazla vurulma vakası tespit edildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı tavrın, sistematik insan hakları ihlaline dönüştüğünü söyleyerek, Avrupa Birliği ülkelerine, ''Sığınma hakkına saygı duyun'' dedi.