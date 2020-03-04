Ne kapılar açık, ne el uzatan var: TKP heyeti Edirne sınırında

Türkiye Komünist Partisi'nin AKP tarafından yaratılan "mülteci krizi" hakkında yerinde gözlemler yapmak ve temaslarda bulunmak için oluşturduğu heyet dün Edirne'de ziyaretlerde bulundu; Pazarkule sınır kapısında, Karaağaç ve Doyran sınır köyünde ve Edirne şehir merkezinde incelemeler yaptı. Tabipler Odası ve Kent konseyinden bilgi alan TKP heyeti, önümüzdeki günlerde gelecek olan yardım malzemeleriyle ilgili çeşitli kurumlara da bilgi verdi.

AKP'nin 'kapıları açıyoruz' söyleminin ardından Edirne'ye giden binlerce sığınmacı sınır hattı boyunca yaşam mücadelesi veriyor.

Dün bir TKP heyeti de sığınmacıların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve sınır hattı boyunca yaşananları değerlendirmek üzere Edirne'ye geldi.

TKP heyeti ilk olarak Pazarkule sınır kapısına yakın bir noktada yolu kapatan Jandarma barikatının olduğu yere ulaştı.

Sınırdaki gelişmelere dönük bilgi toplayan heyet, ambulanslarla hastanelere taşınan yaralı sığınmacılarla ilgili bilgilere de bu noktada ulaştı.

Heyet Karaağaç mevkiinde de incelemeler yaptıktan sonra TTB Edirne şubesine ziyarette bulundu.

Edirne TTB Genel Kurul üyesi Özlem Ünal'la görüşen heyet, kentteki ilk izlenimlerini paylaştı. Sığınmacılar için yapılan yardım malzemesi çağrısı hakkında bilgi veren TKP heyeti daha sonra Kent Konseyi ile de yapılan temasların ardından Doyran köyüne bir ziyaret gerçekleştirdi.





Köyde sığınmacılarla sohbet eden TKP heyeti adına soL'a açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam, 'sığınmacıların ne Türkiye'deki yaşadıkları yerlere geri dönmelerine, ne de Yunanistan'a gitmelerine' izin verilmediğini anlattı. Heyet buradaki incelemelerinin ardında Edirne Şehirlerarası otogara geçti.





Edirne'deki sığınmacılar soL'a anlattı: Ne Türkiye bizi alıyor ne de Yunanistan, ortada kaldıkhttps://t.co/Oa4dcWPd1T pic.twitter.com/88wJkEAKUX — soL Haber (@solhaberportali) March 4, 2020

Şehirlerarası otogarı gezen TKP heyeti, aynı saatlerde otogarda tespitlerde bulunan TTB heyetinden kentteki genel sağlık durumuna dair bilgi aldı. TTB heyeti kentteki halk sağlığına dönük öncelikli tedbirlerle ilgili hızlıca adımlar atılması gerektiğini belirttiler.