'Türkiye de Yunanistan da almıyor, ortada kaldık'

AKP'nin 'kapıları açıyoruz' söyleminin ardından Edirne'ye giden binlerce sığınmacı sınırı geçemediği gibi geri de dönemiyor. Irak Türkmeni bir sığınmacı, 'Şu anda ortada kaldık biz, 6 gündür. Ne Türkiye bizi alıyor ne de Yunanistan alıyor. Dünden bu yana 40 kilometre yürüdük' dedi.

Edirne'de sınırda günlerdir bekleyen sığınmacılar Türkiye'ye alınmadıklarını söyledi.

Zekeriya isimli Irak Türkmeni sığınmacı geri dönemediklerini, polislerin ve jandarmanın kendilerini İstanbul'a almadığını söyledi.

Sınırdaki sığınmacı şunları söyledi:

"22 yaşındayım. 8 senedir Türkiyedeyim. Mülteci olarak Avrupa'ya çıkmaya karar verdik. Şimdi 6 güne yakındır biz buradayız. Tam olarak 'pazartesi çıkabilirsiniz' dediler, umut verdiler bize ama yok. Biz ortada kaldık. Ne bizi Türkiye alıyor çünkü biz denedik, 2 kere. Taksiyle gidiyoruz, bizi trafikte durduruyorlar. Jandarma, Türkiye'nin askerleri bizi geri çeviriyorlar. 'Yunanistan'a çıkın. Size artık İstanbul'a dönüş yok. Çıktınız artık mülteci olarak' diyor bize. İkinci seferde de trafik döndürdü. 'Artık Yunanistan'a alın bunları' dediler."





'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Kendi imkanlarıyla tekrar Edirne'ye döndüklerini söyleyen sığınmacı şunları söyledi:

"Dün akşam bizi burdan aldılar, 'Yunanistan'a çıkın' dediler, sınıra aldılar bizi. Sonra bizi ortada bıraktılar ama biz çıkamıyoruz.

Çünkü arkadaşlarımız çıkmak istedi, telefonları, çantaları her şeyleri gitti. Benim akrabam çıktı da oraya, her şeylerini aldılar, sonra Türkiye'ye döndü. Şu anda ortada kaldık biz, 6 gündür. Ne Türkiye bizi alıyor ne de Yunanistan alıyor. Dünden bu yana 40 kilometre yürüdük, Yunanistan'dan buraya kadar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geceyi burda geçireceğiz. Yarın ne yapacağız, ona bakacağız."