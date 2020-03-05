soL görüntüledi: Meriç kumsalına kamyonlarla bırakılıyorlar

soL muhabirleri bugün Meriç kumsalına kamyonlarla bırakılan genç sığınmacıları görüntüledi. Yunan askerlerinin kamyonlardan indirdikleri sığınmacıların bir kısmının çıplak olarak getirildikleri görülüyordu.

Bugün 17.30 sularında Yunanistan sınırının sıfır noktasında Kiremitçisalih köyü yakınlarında 80 kadar sığınmacının Meriç kıyısında bırakılarak Türkiye tarafına iade edildiğini gördük.

Yunan askerlerinin eşlik ettiği iki kamyonla getirilen sığınmacılar Meriç’in kurumuş olduğu noktalardan birinde bırakılarak Türkiye tarafına geçmeleri sağlanıyor.

Şahit olduğumuz kafile bugün saat 14.00 sularında Yunanistan tarafına geçmiş Afgan, Pakistanlı, Iraklı, hatta Hindistanlı gençlerden oluşuyor.

Kamyonlarla Meriç’in kurumuş bir kumsalına getirildikten sonra Yunan askerleri tarafından indirildiler ve bizim de anladığımız “Yallah” kelimesiyle karışık Yunanca küfürler eşliğinde karşı tarafa yollandılar.

Sığınmacılar bize, karşı tarafa yine Meriç’in kurumuş taraflarından geçtiklerini, Yunanistan tarafında yakalandıklarında dövülmenin yanında üzerlerindeki cep telefonu, cüzdan gibi eşyaların ve paralarının alındığını anlattı. Bir kısmının ayakkabıları yoktu ve ayakkabılarının da karşı tarafta polis ve asker tarafından alındığını söylediler.





Türkiye tarafına geçen sığınmacılar yine kafile halinde Kiremitçisalih köyüne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

Bu kafilenin hemen ardından bir kamyon daha aynı noktaya geldi.

Bu gelen kafilede bulunanların bir kısmı üzerleri çıplak haldeydi.









İkinci kafilenin gelmesinden kısa bir süre sonra sınırın iki yakasından karşılıklı silah sesleri geldi. Türk ve Yunan askerleri uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş etti.