VİDEO I Sığınmacılara silahla tehdit: Buradan artık dönüş yok!

Sınırların açılmasıyla birlikte binlerce sığınmacı Yunanistan'a geçmeye çalışırken, ne Yunanistan sığınmacıları kabul ediyor ne de Türkiye geri dönmek isteyenlere izin veriyor. Sığınmacılar Yunanistan'da biber gazı ve polis saldırısıyla karşılaşırken, baskı kıyının bu tarafında da devam ediyor. Bir otobüs içinde çekilen görüntüler sınırdan çıkışın her zaman "gönüllülük" yoluyla olmadığını düşündürüyor.

Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak Yunan polisinin saldırısı sonrası geri dönmek zorunda kalan veya zorla geri gönderilen sığınmacılar, sınırın bu tarafından da baskıyla ve tehditle karşılaşıyor.

Bir otobüste çekilen görüntülerde polis olduğu iddia edilen kişiler, sığınmacıları otobüsten inmeye ve botlara binmeye çağırıyor.

Bazı sığınmacıların buna itiraz ettikleri görülürken, “Türk askeri sizi botla karşıya geçirecek. Buradan artık dönüş yok” diyen kişinin daha sonra silahla tehdit ederek otobüste bekleyen sığınmacıları indirdiği görülüyor.

İşte o anlar: