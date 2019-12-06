Süleyman Soylu: Bu cinayetleri yıllardır dizilerde izliyoruz

Şule Çet davasındaki iyi hal indirimi ve Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledilmesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
Antalya’da düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi programında konuşan Soylu, son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri alt yapı oluşturduğunu kimse inkar etmez” dedi.