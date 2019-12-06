Ceren'in katili cezaevini beğenmedi, başka yere sevk ediliyor

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç'un 'güvenlik' gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne gönderilmesi kararı alınırken, Şırnak'a gitmek istemeyen Arduç'un itirazı sonrası Van'a sevk edilmesi kararlaştırdı. Kararı soL'a değerlendiren hukukçular, durumun keyfiliğine vurgu yaptı. Arduç daha önce iki kez cezaevinden firar etmişti.

Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

İki kez cezaevinden firar eden Arduç, "güvenlik" gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne gönderildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin şunları söyledi:

"Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. İdari yönünden soruşturma başlatıldı. Zanlının açık cezaevine alınması konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Açık cezaevi kapalı cezaevi öteden beri gelen uygulamalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Açık cezaevi şartları konusu parlamentonun takdirinde olan konulardır. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır."

İSTEMEYİNCE KARAR DEĞİŞTİ

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç'un 'güvenlik' gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne gönderilmesi kararı sonrası Arduç'un sevk işlemi başlamıştı.

Şırnak'a doğru yola çıkarılan Arduç, "güvenlik" gerekçesiyle alınan bu karara itiraz ederken, Şırnak'a gitmek istemediğini söyledi.

Daha önce iki kez cezaevinden kaçan Arduç'un talebi ilginç bir şekilde kabul edilirken, cezaevi aracı Van'a yönlendirildi.

BÖYLE BİR HAKKI VAR MI?

Konuyu soL'a değerlendiren hukukçular, durumun keyfiliğine dikkat çektiler.

"Güvenlik" gerekçesiyle Şırnak'a yapılan sevkin tutuklunun "güvenliği" nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtilirken, sanığın sevk kararını daha yolda değiştirmesine olanak veren bir düzenleme olmadığı, bunun keyfi bir uygulama olduğu öğrenildi.

Sanığın nereye sevk edileceğine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü karar verirken, Şırnak Cezaevi'nden hangi "somut" gerekçeyle vazgeçildiği merak konusu.