Öldürülen Ceren Özdemir toprağa verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir toprağa verildi. Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken bir polisi bıçakla yaraladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, evinin önünde karnından ve göğsünden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Özdemir'in katil zanlısı olduğu söylenen kişinin, gözaltına alındığı sırada bir polisi bıçakla yaraladığı belirtildi. Karnından yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde dün akşam bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

20 yaşındaki Ceren Özdemir için ilk olarak Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Özdemir'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile çok sayıda yurttaş katıldı.