Somalı madenciler kararlı: Tazminatlar ödenene kadar dönmeyeceğiz

Somalı maden işçileri, 28 gündür Ankara'ya yürümek için direniyor. Madenciler, 'Tazminat mağduru işçiler haklarını alana kadar geri dönmeyeceğiz' dedi.

Manisa Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından tazminatsız işten çıkarılan madencilerin Ankara yürüyüşüne 28. günde de izin verilmiyor.

Ankara’ya yürüme kararı alan ancak Manisa Valiliği tarafından 5 Ekim'den beri engellenen madenciler, jandarma barikatı yüzünden ilerleyemiyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde yürümekte kararlı olan maden işçileri, 28 gündür oturma eylemi yaparak yolun açılmamasını protesto ediyor.