Somalı madenciler kararlı: Tazminatlar ödenene kadar dönmeyeceğiz

Somalı maden işçileri, 28 gündür Ankara'ya yürümek için direniyor. Madenciler, 'Tazminat mağduru işçiler haklarını alana kadar geri dönmeyeceğiz' dedi.
Cuma, 01 Kasım 2019 12:32

Manisa Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından tazminatsız işten çıkarılan madencilerin Ankara yürüyüşüne 28. günde de izin verilmiyor.

Ankara’ya yürüme kararı alan ancak Manisa Valiliği tarafından 5 Ekim'den beri engellenen madenciler, jandarma barikatı yüzünden ilerleyemiyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde yürümekte kararlı olan maden işçileri, 28 gündür oturma eylemi yaparak yolun açılmamasını protesto ediyor. 

 