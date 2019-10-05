Maden işçileri Ankara'ya yürümek istiyor

Yaz ayları boyunca beş yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için eylemler yapan Soma maden işçileri Ankara'ya yürümeye başladı. Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından durduruan işçiler oturma eylemi başlattı.

Yaz ayları boyunca beş yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için eylemler yapan Soma maden işçileri, eylemlerinin başarıya ulaşamaması sonucu, bugün Ankara'ya yürümeye başladılar.

Uyar Madencilik'te ve Soma Kömürleri'nde çalışırken yaşanan katliamlar sonucu ocakları kapanan ve işsiz kalan işçiler, mahkeme kararlarına rağmen 5 yıldır kıdem tazminatlarını alamıyorlar.

Soma Holding'in TMSF'ye devri sonucu karşılarında herhangi bir muhatap da bulamayan maden işçileri, yaz ayları boyunca yaptıkları eylemlerle Türkiye Kömür İşletmelerinden (TKİ) olumlu bir yanıt almaya çalışşalar da, AKP hükümetinin ve devlet organlarının duyarsızlığı nedeniyle bir sonuç alamadılar.

Kaymakamlık önünde toplanan 60 maden işçisi, Bağımsız Maden İşçileri sendikası öncülüğünde yürüyüşlerini Soma'dan başlattılar, ilk durakları 301 işçinin katledilmesi nedeniyle oluşturulan mezarlık olacak.

SoL'a konuşan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin:" Önce katledilen arkadaşlarımızın yanına uğrayacağız, sonra Bakır'a kadar yürüyüp otobüslere bineceğiz ve katledilen her bir arkadaşımız için bir kilometre yürüyeceğiz. Ne de olsa, patron devletidir, yürüyüşümüzü durdurmaya, engellemeye çalışabilirler. İşçi sınıfından ve yörenin emekçi halkından dayanışma ve destek bekliyoruz" dedi.

MADEN İŞÇİLERİ DURDURULDU

Ankara'ya yürümek isteyen madenciler, Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından durduruldu.

Jandarma ekipleri madencilerin yalnızca Soma Kaymakamlığı'ndan izin aldıklarını gerelçe gösrererek diğer il ve ilçelerdeeki mülki idare amirlerinden izin almaları gerektiğini gerekçe gösrererek yürüyüşe izin vermedi.

Maden işçileri ise uygulamanın keyfi ve tarminatlarını ödememeyen şirketlerin korunması için yapıldığını belirterek yürümek istediklerini söyledi.

Kırkağaç'ta oturma eylemine başladı.