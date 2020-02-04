'Maaş almıyorum' diyen AKP’li, Ziraat Bankası yönetim kurulunda çıktı

'Maaş almıyorum' diyen AKP’li Mahmut Kaçar'ın Ziraat Bankası'ndan maaş aldığı ortaya çıktı. Banka geçen yıl Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı aylık net maaşı 19 bin 750 TL​ olarak açıklamıştı.

Oda Tv'de yer alan habere göre, “Ankara Kuşu” adlı Twitter hesabı iki gün önce, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Mahmut Kaçar'ı etiketleyerek, “Sn vekilim hayırlı akşamlar. Onursal başkanı olduğunuz Sağlık Sen'den 15 bin TL maaş aldığınız doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

Sn vekilim hayırlı akşamlar. Onursal başkanı olduğunuz Sağlık Sen'den 15 bin TL maaş aldığınız doğru mudur? @mkacar06 — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) February 2, 2020

Sağlık Sen’in Onursal Başkanı da olan AKP’li Kaçar bu mesajı, "Ne sağlık senden nede başka bir kurumdan hiç bir isim adı altında hiç bir maaş vb bir ücret almıyorum" diye yanıtladı.

Ne sağlık senden nede başka bir kurumdan hiç bir isim adı altında hiç bir maaş vb bir ücret almıyorum. — Mahmut KAÇAR (@mkacar06) February 2, 2020

"Başka bir kurumdan hiç bir isim adı altında hiç bir maaş vb bir ücret almıyorum" açıklaması dikkat çeken AKP’li Başkan Yardımcısı Kaçar, devlet bankası olan Ziraat Bankası’nın yönetim kurulunda yer alıyor.

Ziraat Bankası ise geçen yıl Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı aylık net maaşı 19 bin 750 TL​ olarak açıklamıştı.

AKP'li Kaçar, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde hâlâ yönetim kurulu üyesi olarak görülüyor.