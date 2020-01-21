Kurtulmuş: Türkiye hiçbir ülkeye emperyalist amaçlarla gitmedi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin, "Hafter'e 'dur bakalım sen Libya'nın her tarafına hakim olamazsın' mesajı verildi. Hafter'e 'dur' ve 'merkezi hükümetle yakınlaş' mesajı verilmiştir. Somut bir sonuç alınamasa da önemli bir adımdır" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin konuştu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Berlin zirvesi sonrası süreci nasıl yorumlarsanız?" sorusuna, "Sayın Putin ile birlikte Libya konusunda farklı yerlerde duruyorduk. Putin, Hafter'i; biz meşru hükümeti destekliyorduk. Libya'da çözüm bulunması için bir adım atılması noktasında ortak noktaya gelindi. Hafter'e 'dur bakalım sen Libya'nın her tarafına hakim olamazsın' mesajı verildi. Hafter'e 'dur' ve 'merkezi hükümetle yakınlaş' mesajı verilmiştir. Somut bir sonuç alınamasa da önemli bir adımdır" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin asker gönderme adımları hızlanır mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu şartlara bağlı. Mühim olan TBMM'den bu kararın çıkmasıydı. Şu anda bizden beklenen oradaki askeri güçlere eğitim vermektir. Türkiye bir barış misyonu ile Libya'dadır. Türkiye dünyanın hiçbir ülkesine emperyalist amaçlarla gitmemiştir, vekalet savaşı vermemiştir, vermeyecektir" dedi.