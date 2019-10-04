Suriye'de fakülte kararı açık hukuksuzluk

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir karar, iktidarın uluslararası hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiş gibi görünüyor. Bu kararla Gaziantep Üniversitesi El-Bab, Azez ve Afrin'de fakülteler kuracak!

Resmi Gazetede yayımlanan bir karar AKP iktidarının uluslararası hukuksuzluklarına bir yenisini ekledi. soL'un bu sabah haberleştirdiği üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Yasasının Ek 30’uncu maddesi ile 2547 sayılı YÖK Yasasına 2017 yılında eklenen Ek 39’uncu maddesinden alıyor.

Öte yandan eğer uluslararası andlaşmalar yapılmamışsa yalnızca iç hukukta yapılan değişikliklerle başka ülkelerin sınırları içinde akademik birimler kurulamaz. Suriye Hükümeti ile böyle bir anlaşma yapılmış olamayacağına göre bu Kararın uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğundan hiç kuşku yok.

2809 sayılı Yasanın Ek 30’uncu Maddesi, üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmak, birleştirmek, kapatmak, bağlantı ve isim değişikliği yapmak yetkilerini tek başına Cumhurbaşkanına tanıyor.

Cumhurbaşkanı, yurt dışında Devlet Üniversitelerine bağlı akademik birimler kurma yetkisini ise 2547 sayılı Yasanın Ek 39’uncu maddesinden alıyor.

Yükseköğretim Yasasına 15 Ağustos 2017’de 694 sayılı KHK ile eklenen Ek 39’uncu maddesinde; “Türkiye Maarif Vakfının önerisi, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu” kararıyla Türkiye Devlet Üniversitelerinin yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurulabileceğinin öngörüldüğü bir düzenleme yapılmıştı. 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Bakanlıklar ile yetkinin kullanılması tek başına Cumhurbaşkanına bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı yurt dışında birimler kurma yetkisini ilk kez 1 Ekim 2018 tarihinde 142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Fransa’nın Strazburg Şehrinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İlahiyat Fakültesi kurulması için kullanmıştı.

SURİYE SINIRLARI İÇİNDE YATIRIMLAR YAPILIYOR

Devlet Su İşleri ve Hatay Valiliği bir süredir, Suriye’de yapım, bakım ve onarım ihaleleri açıyor. Bu ihalelerin de uluslararası hukuk açısından geçerliliği de sorunlu.

24 Mart 2017 tarihinde çıkarılan bir Bakanlar Kurulu Kararıyla İçişleri Bakanlığı’na sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında, yurt içinde ya da dışında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalesiz yapılması öngörülmüştü.