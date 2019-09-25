Hatay Valiliği Suriye'nin kuzeyinde onarım işi için ihale açtı

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Cinderes ve Racu bölgelerindeki bir onarım işi için ihale açtı. Bütün ihalelerin ilanlarına yer veren EKAP ve Basın İlan Kurumu mevcut sisteminde Suriye başlığı da yer alıyor.

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Cinderes ve Racu bölgelerindeki bir onarım işi için ihale açtığı ortaya çıktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden çıkılan ihalelerde, "ZDH" ("Zeytin Dalı Harekatı") bölgesi yazan, Afrin, Cinderes ve Racu yerleşimleri, yapım işlerinin yapılacağı yer olarak belirleniyor.

İşin ihaleden önceki gün "zeyilname" yani düzeltme ilanı yayımlanarak ihale dosyasına "makine ve elektrik işleri"nin de eklendiği, bu eklemeler sonucunda ihalenin 03.09.2019 tarihine ertelendiği anlaşılıyor. İhaleyi kimin aldığı ise incelemeler sonunda yayımlanacağı için şimdilik belirsizliğini koruyor.

BÖLGELER ARASINDA SURİYE YERLEŞİMLERİ DE SAYILIYOR

Ayrıca bütün ihalelerin ilanlarına yer veren EKAP ve Basın İlan Kurumu'nda, mevcut sistemde Suriye başlığının yer aldığı da söz konusu ihale üzerinden görülebiliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerinde, "Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" diye konuşmuştu.