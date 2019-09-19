Bakanlıktan askeri harekat için çok sayıda hekime görevlendirme

Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı 11 il sağlık müdürlüğüne gönderdiği yazıyla çok sayıda uzman hekimi sınırdışı harekat için 20 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında Mardin ve Urfa’daki sağlık tesislerinde görevlendirdi.

Sağlık Bakanlığı İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da içinde bulunduğu 11 kentteki il sağlık müdürlüklerine yazı göndererek çok sayıda uzman hekimi 20 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında Mardin ve Şanlıurfa’daki sağlık tesislerinde görevlendirdi.

Bakanlık yazısında “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin, 20/08/2019-20/10/2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir” denildi.

Sağlık Bakanlığı’nca geçici görevlendirilen 94 hekimin çoğunluğunu cerrahi, radyoloji ve acil tıp uzmanları oluşturuyor.

URFA'DA İZİNLER İPTAL

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın bugün Şanlıurfa Valiliği’ne verdiği talimatla doktorların bütün izinlerinin "ikinci bir emre kadar" iptal edildiği bildirildi. Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik, izinlerin valilik kararıyla iptal edildiğini, kararın hastanelerin başhekimliklere gönderildiğini ve hekimlere bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Melik, “İzinler tarih verilmeksizin iptal edildi. Gerekçe bize açıklanmadı. Ancak mevcut Suriye durumuyla ilgili olduğunu düşünüyoruz” dedi. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi de izinde olanların geri çağrılmayacağı ancak görevde olanların yıllık izinlerinin iptal edildiğini söyledi.