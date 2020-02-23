İran sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem: Van'da 9 kişi yaşamını yitirdi

İran sınırında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde bazı evler yıkıldı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

İran-Türkiye sınırında saat 09.22'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 8 kilometre altında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta.

GÜNCELLEME: 14.12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van'da deprem nedeniyle 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik" diye konuştu.

GÜNCELLEME: 13.23

İran'da depremin merkez üssü Hoy kentindeki 3 köyde ağır hasar olduğu, 36 kişinin yaralandığı ancak can kaybının olmadığı duyuruldu.

GÜNCELLEME: 13.08

İran'da 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ekipleri hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarı yaptı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, enkaz altında kimsenin olmadığını söyledi.

GÜNCELLEME: 12.06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "2 köyde 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 18 kişi yaralı. Enkaz altında kimse yok" dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" açıklaması yaptı. Hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim yapılacağını söyledi.

GÜNCELLEME: 11.59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "21 yaralıdan 8'inin durumu kritik" dedi. Yaralıların Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

GÜNCELLEME: 11.30

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü görüldü.





GÜNCELLEME: 11.04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde 4'ü çocuk 7 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında olanlar var. 5 yaralımız hastaneye sevkedildi" dedi.

Sarsıntı özellikle Van, Iğdır ve Hakkari'den yoğun şekilde hissedildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen #deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Afad ve Umke ekipleri bölgeye sevk edilmiştir" diye yazdı.