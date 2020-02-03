Erdoğan: 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirildi

İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında yaşanan çatışmaya ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirilmiş vaziyette' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirilmiş vaziyette" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye bu saldırıların cevabını da misliyle vermiş durumda.

- Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

- Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.

- Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeyi sürdüreceğiz.

- Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyon hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirilmiş vaziyette.

-(Rus yetkili makamlarına) burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum olmasın. Bir taraftan şehit verirken sessiz kalmamız mümkün değil.

- Arazide gerek Rus gerek bizim generallerimiz var. Generallerimiz gerekli görüşmeleri yaptılar, bu görüşmelere dayanarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiğimi, 1'i ağır 9 askerin yaralandığını açıklamıştı.