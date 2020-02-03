İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında çatışma: 6 asker hayatını kaybetti

MSB, Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 5 asker ve 1 sivil personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Suriye Ordusu ile çatışma çıktığı, çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada ise "yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir" dedi.

MSB'den öğle saatlerinde yapılan açıklamada "Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

Çatışma sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

El Arabiya gazetesi, Türkiye'nin çatışmaya karşılık yaptığı saldırıda 6 Suriye askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AKAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.