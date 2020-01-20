Elektrik Mühendisleri Odası: Sinop'ta, yaşam hakkı talebi yargılanamaz

Elektrik Mühendisleri Odası, yarın Sinop’ta nükleer karşıtlarının yargılanacakları davaya yönelik yaptığı açıklamada yargılamaların siyasi iktidarın baskı politikasının bir sonucu ve nükleer santral dayatmasının bir parçası olduğu söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Sinop'ta nükleer karşıtlarının, yarın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı davanın ilk duruşması nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, davanın basit bir dava niteliği taşımadığına dikkat çekilirken yargılamaların siyasi iktidarın baskı ve yıldırma politikasının bir sonucu, nükleer santral dayatmasının bir parçası olduğu söylendi.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında nükleer santralin inşaası için düzenlenen ÇED toplantısına Sinop halkı alınmamıştı. Nükleer karşıtı mücadele veren Sinop halkını polis içeri almazken toplantı polis barikatının ardında yapıldı. Polis o gün iki yurttaşı gözaltına almıştı.



EMO’nun açıklaması şöyle:

SİNOP'TA, YAŞAM HAKKI TALEBİ YARGILANAMAZ

Sinop''ta kurulması planlanan nükleer santralın, çevresel etkilerine yönelik, 6 Şubat 2018 tarihinde Sinop'ta, "Halkın Katılım Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Tüm ısrar ve çabalara rağmen ÇED başvuru dosyasının açıklanacağı, söz konusu toplantıya Sinop halkı alınmamıştır.

Toplantının yapılacağı Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu yakınında polis barikatı oluşturularak, halkın toplantıya katılıp, görüşlerini aktarması, sert müdahale ile engellenmiştir.

Sinop Valiliği'ne dilekçe vermek için giden halk, polisin toma, biber gazı ve joplarıyla karşı karşıya kalmıştır. Orantısız güce karşın, halkın suç duyurusu ve taleplerini dile getiren dilekçeler, Valiliğe verilmiştir.

Milletvekilleri, belediye başkanları, meslek odaları ve demokratik kurum ve kuruluş temsilcileri ile Sinop nükleer karşıtlarına yönelik gerçekleştirilen, yasadışı-hukuksuz baskıların ardından, 17 nükleer karşıtı hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu`na muhalefet suçlaması ile 18 ay sonra dava açılmıştır.

Demokratik bir toplumda; başta yaşam hakkının savunması, olmak üzere, düşünce, ifade, toplanma ve örgütlenme ile pek çok hakkın ihlali niteliği taşıyan bir yargılama sürecine girilmiştir.

Nükleer karşıtlarının yargılanacağı davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2020`de, Sinop'ta 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecektir.

Elektrik Mühendisleri Odası, ülkemizde ve dünyada nükleer santrallar ve nükleer silah tehdidi altındaki tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmaktadır.

Nükleer karşıtlarına yönelik görülecek olan bu dava sadece basit bir dava niteliği taşımamaktadır. Siyasi iktidarın baskı ve yıldırma politikasının bir sonucu, nükleer santral dayatmasının bir parçasıdır.

10 Aralık 2019 tarihinde yine görüşlerimiz alınmadan düzenlenen, nükleer karşıtlarının içeriye dahi alınmadığı, "İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı" nı yok hükmünde sayıyoruz.

Nükleer santrallar ve nükleer silahlara yönelik yıllardır verilen mücadelenin bileşeni olarak, tüm hukuksuzluklara karşı durmaya devam edeceğiz.

ÇED sürecini, göstermelik müsamereye dönüştürenlere karşı, anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak, davaya müdahil olma talebimizi mahkemeye sunacağız.

Barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve özgürlükleri kazanmak adına; baskılara boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz. Tüm bu hukuksuzluklara karşı, emek ve demokrasi güçlerini, demokratik ve meşru haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

ELETKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU