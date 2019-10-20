Davutoğlu: Okuyunca tüylerim diken diken oldu

Yeni parti çalışmasını sürdüren Ahmet Davutoğlu, kendisi için AKP defterinin kapandığını söylerken, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin, 'Alçakçadır, yüz karasıdır. Devletin arşivinde misli ile verilecek yanıtla yer almalı ve Amerika'ya kesinlikle geri çektirilmelidir. Trump'ın iki çocuk benzetmesini okuyunca tüylerim diken diken oldu' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Bizim için AK Parti defteri kapandı. Artık onların eksikliklerini değil, kendi doğrularımızı halka anlatacağız. Manisa'da yetişen şehzadeler dünyayı yönetirken Amerika mı vardı? Biz de Şehzadeler kentinden bugün bir fidan dikiyoruz. İlk hedefimiz korku duvarını yıkmak olacak" dedi.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Alçakçadır, yüz karasıdır. Devletin arşivinde misli ile verilecek yanıtla yer almalı ve Amerika'ya kesinlikle geri çektirilmelidir. Trump'ın iki çocuk benzetmesini okuyunca tüylerim diken diken oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle eş tutulamaz. Biz onuru ile yaşayan bir milletiz" dedi.