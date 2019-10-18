Ahmet Davutoğlu: Yeni parti programı yazılıyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kuracağı partinin program ve tüzüğünün yazılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Davutoğlu 'Türkiye’de şu anda iki kutuplu Soğuk Savaş dönemi var' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP’den istifasının ardından yeni parti kurmak için program ve tüzük çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Manisa’da bir düğün salonunda düzenlenen “Manisa Dostları Platformu” adlı toplantıda konuşan Davutoğlu, AKP’den istifa kararını açıklamasının ardından “bu hareketin” partiye dönüşmesi için program ve tüzük heyetleri oluşturulduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

SURİYE'DE 'GÜVENLİ BÖLGE'

Suriye'de kışkırtılmış iç savaşın başladığı dönemde Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu "Suriye'de kavgayı önlemek için çok çaba sarf ettiğini" iddia etti ve "Maalesef bize verilen bütün sözlere rağmen Suriye'nin bütün şehirlerinde katliamlar başladı ve yeni bir Suriye politikası tesis etmemiz gerekti" dedi.

Davutoğlu "O gün bizim tarafımızdan savunulan güvenli bölge tezi bugün uluslararası toplum tarafından kabul edilir bir hale geldi. Suriye tarafında yaşanan bütün aksaklıklar tarafımıza yazıldı. Şimdi soruyorum, savunduğumuz 'güvenli bölge' yanlış mıydı?" dedi. Davutoğlu "Ateşkesle birlikte güvenlik sağlandıktan sonra bölge içinde etkin ve katılımcı bir sivil yönetim kurulmalı. Burayı kardeşlerimizle birlikte YPG ve Esad’dan daha iyi yönetiriz. Bunu dünya görmeli" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubu "yüz karası" diye niteleyen Davutoğlu "Mutlaka cevap verilmelidir. Mektup iade edilmelidir" dedi.

YENİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ

Kuracağı parti için “geçmişte farklı kamplarda bulunduğumuz” diye nitelediği “dostları” ile de görüştüğünü kaydeden Davutoğlu, bu görüşmelerin bir kısmının basına yansıdığını bir kısmının yansımadığını söyledi.

Kendisiyle görüşmekten çekinenlerin de olduğunu söyleyen Davutoğlu "Bazıları şimdilik bizi mazur görün diyorlar” dedi.

Davutoğlu "Hareketimiz olgunlaştıkça çok değişik saldırılara, iftiralar maruz kalabiliriz” dedi.

'TÜRKİYE'DE İKİ KUTUPLU SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesinin ardından “iki kutuplu bir ittifaklar sistemi” oluştuğunu savundu.

Davutoğlu “Türkiye’de iki kutuplu bir soğuk savaş dönemi var. Biz bu daralmış siyasetin önünü açacak şekilde özgün bir siyasi vizyonu hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız parti programı bu arayışı yansıtacak. Türkiye’nin her kesimi temsil edilecek” diye konuştu.

Toplantıya AKP’den ihraç edilen eski milletvekilleri Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, İbrahim Turhan, AKP Ankara eski İl Başkanı Nedim Yamalı, İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci ve CHP İstanbul eski Milletvekili İhsan Özkes de katıldı.