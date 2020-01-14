Cemevleri için 'ibadethane' kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunda cemevlerine yönelik bir karar aldı. Meclis, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti. Önergeye, MHP'li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken AKP ve MHP'li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısında, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik karar alındı. Meclis, Bornova'da 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti. AKP ‘HAYIR’ MHP’DEN İSE BİR KİŞİ ‘EVET’ DEDİ Önergeye, MHP’li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken, AKP ve MHP’li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı. Mert, “Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemevine girmiş, orada onu hissetmiş biri olarak destekliyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. İLGİLİ HABER Cemevleri için yeni adım