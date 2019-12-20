Cemevleri için yeni adım

Cemevlerinin yasal statüsünün 'ibadethane' olarak kabul edilmesi için 2020 yılının ilk İBB Meclis oturumunda önerge sunulacağı öğrenildi.

Cemevlerine yasal statüsü verilmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ne önerge sunulacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, önerge CHP İBB grubu tarafından verilecek.

Önergede “Alevi vatandaşın vergisinden pay alan, hizmet veren bir kurum olarak İBB bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmakla ve diğer ibadethanelere götürdüğü hizmeti eşit bir şekilde cemevlerine götürmekle mükelleftir. Önergeyle, cemevlerinin diğer ibadethanelerin sahip olduğu hak ve hizmetlerden eşit olarak faydalanabilmesine yönelik, iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere, ibadethane olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz” denildi.