Anketlerin ortak sonucu: AKP ve Erdoğan'ın düşüşü sürüyor

Son dönemde yapılan anket sonuçları, AKP ve Erdoğan'ın düşüşünü gözler önüne serdi. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, Erdoğan’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği potansiyel oy oranı yüzde 39,1'e kadar geriledi.

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı "Seçmen blokları zayıflıyor, İYİ Parti seçmen analizi" başlıklı raporunda "seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda" araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı. Farklı anket şirketlerinin seçmenler üzerindeki araştırmasına göre, AKP seçmeninin Erdoğan'a olan bağlılığı giderek azaldı.

ORC, Optimar, Piar, ADA, Avrasya ve Saros isimli farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda, İYİP seçmen analizi yapıldı. 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındığında ise rapora göre, yerel seçimler sonrası oy oranı %49’ların altına inen Cumhur İttifakı'nın oy oranı gerilemeye devam ediyor.

ERDOĞAN'A BAĞLILIK AZALIYOR

6 anket şirketinden 4'ü Cumhur İttifakı'nın oylarını yüzde 50'nin altında gösterirken, sadece ORC ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma, bu oranı yüzde 50'nin biraz üzerinde gösterdi. Saros şirketi Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 43 olarak açıklarken, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sıfır hatayla bilen Avrasya şirketi (AKAM), AKP'nin oy oranını yüzde 29,9 olarak belirtti.

Raporda öne çıkan önemli sonuçlardan biri de, AKP’deki gerileme ile aynı oranda olmasa da Erdoğan'a olan bağlılığın hızlı bir şekilde düşüş göstermesi oldu. Ada Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği potansiyel oy oranı yüzde 39,1 olarak açıklanırken, AKP'nin oy oranı ise 37,5 olarak belirtildi.

'ERDOĞAN'A KESİNLİKLE OY VERMEZDİM' DİYEN SAYISI DA ARTTI

"Cumhur İttifakı araştırmaların çoğunda, dibe vurmuş olmasa da tek başına seçim kazanabilecek durumda görünmüyor" denilen raporun, Haziran verilerine göre, Erdoğan’ın itibarı yüzde 41’de kaldı. Metropoll araştırmanın sonuçlarına göre, Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı 2018 Ağustos’ta yüzde 53,1 iken, 2019 Ağustos’ta bu oran yüzde 44’e geriledi.

Metropoll’e göre bir yıl önce MHP seçmeninde yüzde 84,1 olan Erdoğan desteği, yüzde 36,3’e gerilemiş durumda. PİAR araştırma sonuçlarına göre de, MHP’lilerin %35,9’u bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a kesinlikle oy vermezdim derken, yalnızca yalnız %32,1’i kesinlikle oy verirdim diyor.

AKP SEÇMENİ DAVUTOĞLU KONUSUNDA KARARSIZ

TEAM raporununda yer alan diğer verilere göre, AKP'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan konusunda, seçmen kararsız. Bu iki isme partiden istifa etmesi beklenen Abdullah Gül'ü de katmak mümkün.

AKP seçmeninin yüzde 19,5'i, "Davutoğlu bir siyasi parti kursa arada kalırdım" derken, "Kesinlikle oy verirdim" diyenlerin oranıysa yüzde 3,2 olarak belirtiliyor. MHP seçmeninin yüzde 3,9'u da, Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy vermeyi düşündüğünü belirtiyor.

İYİP SEÇMENİ SADIK DEĞİL

Verilere göre, İYİP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 43,6'sı, "Başka bir partiye oy vermem gerekirse CHP'yi tercih ederim" diyor. Seçmenin yüzde 45,1 oranı partilerine bağlı olduğunu söylüyor.

EN BAĞLI SEÇMEN HDP'LİLER

Partisine en çok bağlı olanlarsa HDP seçmeni. Bu şekilde görüş bildiren HDP seçmeninin oranı 56,6 ile en yüksek oran. "Partime gücümün yettiği maddi yardımı yaparım" diyen HDP seçmeninin oranı 28,3 ile yine diğer partilerin oldukça üzerinde.

KONDA: AKP ÇEKİRDEK OYUN EN DÜŞÜK NOKTASINDA

"AKP, çekirdek oyunun en düşük noktasında" diyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da, iktidar bloğunda AKP'nin etkisinin azaldığı, MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığı kanısında. Ağırdır, gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin bu konuda aynı fikirde olduğunu belirtti.