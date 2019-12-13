İşsiz bir yurttaş sokakta açlıktan baygınlık geçirdi

Uşak Mecburiyet Caddesi'nde işsiz bir kişi açlıktan baygınlık geçirdi.
Dokuz8haber'in aktardığına göre çevredekilerin yardım ettiği kişi, Uşak’a çalışmaya geldiğini, işsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlattı. İşsiz yurttaş karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı.
Elinde bebek bezi olan yurttaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra taburcu edildi.
Uşak Mecburiyet Caddesi'nde işsiz bir kişi açlıktan bayıldı.
Çevredekilerin yardım ettiği kişi, Uşak’a çalışmaya geldiğini belirtirken, işsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlattı.
İşsiz adam karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı. #dokuz8/osmanckli pic.twitter.com/OkJRXRO7Fi
— dokuz8HABER (@dokuz8haber) December 13, 2019