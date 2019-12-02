TKP: Tükenmişlik sendromu da, işsizlik de tarihe gömülecek

TKP'nin Sesi'nde Pazartesi günleri dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verilmeye devem ediliyor.
TKP’nin Sesi’nde bugün yanıtlanan sorular arasında “Sosyalizmde herkesin işi olacak mı?”, “Herkese iş güvencesi nasıl sağlanacak?”, “Herkesin iş güvencesi olursa insanlar tembellik etmez mi?” yer alıyor.
Programı dinlemek için:
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1ojNJNSOc7syV1teIFDI6w
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-2-aralik-2019-pazartesi