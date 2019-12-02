TKP: Tükenmişlik sendromu da, işsizlik de tarihe gömülecek

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen 'Sosyalizmde herkesin işi olacak mı?', 'Herkese iş güvencesi nasıl sağlanacak?', 'Herkesin iş güvencesi olursa insanlar tembellik etmez mi?' sorularına yanıt verildi.

soL - Haber Merkezi