İçişleri Bakanı Soylu: Gariban olup olmadığına ben karar veririm

Canlı yayında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Beni senin düzenin öldürür' diyen TIR şoförünün gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, 'Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığını belirterek, "Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi." dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden Cüneyt Özdemir'in canlı yayında sorularını yanıtladı.

Koronavirüse yakalanan emniyet mensubu olup olmadığının sorulduğu Bakan Soylu, "Şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var" cevabını verdi.

'TAKSİCİLERDEN GELEN TALEBİ DEĞERLENDİRDİK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Taksi ve esnaf odalarıyla görüşüldü. Bir gün sonu tek diğer gün sonu çift olan plakalar çıkacak. Zaten önemli bir bölümünde 'çıkalım-çıkmayalım' tereddütü söz konusuydu. Kendilerinden de gelen bir talepti biz de değerlendirdik. İhtiyaç duyan diğer vilayetlerin bu kararı alabileceği de genelgede yazıyor."

'GARİBAN OLUP OLMADIĞINA BEN BAKARIM'

Yetkililerin koronavirüs önlemleri için 'Evde Kal' çağrılarına “Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok” diyerek tepki gösteren TIR şoförü Malik Baran ile ilgili olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız. Bugüne kadar da bırakmadık. ABD’de acil servislere alınmayıp, ölen insanlar var. Burası parası olanın tedavi edildiği bir ülke. Benim ülkemde parası olup olmayan herkes tedavi edilebilir. Aynı zamanda kim sıkıntı çekiyorsa, devletimizin tüm kurumları tarafından el açılır."