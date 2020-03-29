'Beni senin düzenin öldürür' diyen TIR şoförü serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrılarını kendi üslubuyla sorgulayan TIR şoförü serbest bırakıldı.

Malik Yılmaz isimli TIR şoförü, çektiği videoda “Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem” demişti. Yılmaz bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı.

20:28 GÜNCELLEME: TIR şoförü serbest bırakıldı.

Para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen şoför sosyal medyada yayınladığı videoda “Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür” demişti.

15.50: Tır şöförü gözaltına alındı.

KANUNLARA UYMAMAYA TEŞVİK

Paylaşımın ardından TIR şoförü İskenderun'daki evinde gözaltına alındı. Hakkında “Kanunlara uymamaya teşvik” suçundan işlem başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

* Sosyal medya üzerinde provakatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup 29.03.2020 günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır.

* Şahıs hakkında “Kanunlara Uymamaya Teşvik “ suçundan adli işlem başlatılmıştır.

TKP: İKTİDAR MİLYONLARCA EMEKÇİYİ NASIL SUSTURACAK?

Türkiye Komünist Partisi, Malik Yılmaz'ın gözaltına alınmasının ardından konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı yaptı.

Açıklamada, "Sosyal medyada “ben nasıl evde kalayım” diye soran TIR şöförünü gözaltına alacak kadar gölgesinden korkan iktidar aynı soruyu her gün her saat soran milyonlarca emekçiyi nasıl susturacak?" denildi.