SÖYLEŞİ | 'Bu bir turuncu devrim değil, Kazakistan emekçilerine karşı turuncu savaştır'

Rus gazeteci/analist Yuriy Lobunov ile Kazakistan’da yaşanan gelişmelerle ilgili konuştuk. Lobunov Kazakistan’da farklı yönde gelişen iki sürecin tesadüfi olmayan şekilde çakıştığını ve bunun kafa karışıklığı yarattığını düşünüyor. Bu iki süreci tek bir akım olarak ele alan analistlerin farklı bilgileri, siyasi inançları ve hedefleri doğrultusunda tam bir kaos tablosu yarattıklarını belirtiyor. O nedenle gerçeklere dayanarak, temelsiz teorilerden kaçınmayı öneriyor.

'Bağımsız ama tamamen değil'

Kazakistan'da emekçilerin son yıllarda yaşadığı en büyük sorunlar nelerdi, bu eylemlere nasıl gelindi?

Kazak işçi hareketinin yakın tarihi ve son yıllarda işçi sınıfının konumunda meydana gelen değişiklikler, ülkede yaşanan son olaylar sayesinde oldukça bilinir hale geldi. Kâr peşinde koşan ulus ötesi şirketler, adım adım işçilerin durumunu kötüleştirdi. Onları geçici sözleşmelerle çalıştırmaya başladılar, çalışma koşullarını kötüleştirdiler ve toplu olarak işten çıkardılar.

Aynı zamanda, hükümet işçileri koruma araçlarına darbe üstüne darbe vurdu. Kazakistan Komünist Partisi’ni ve Kazakistan Sosyalist Hareketi’ni yasaklandı; bağımsız sendikalar dağıtıldı, bunların yerini bir şeyler yapıyormuş gibi görünen hükümet yanlısı birlikler aldı. Çıkarlarını savunmaya yönelik herhangi bir girişim, protestonun liderleri için baskıyla sonuçlandı.

Bununla birlikte, işçi hareketi devam etti. Kazakistan'da düzenli olarak grevler düzenlendi. Grevler bazen kazanımla sonuçlandı. İşletmelerin sahipleri, işçilerin bazı taleplerini yerine getirmek zorunda kaldılar. Ama işçiler örgütlü bir gücü temsil etmiyorlardı: tek bir ulusal sınıf sendikası yoktu, parti yoktu, işçilerin çıkarlarını temsil edebilecek, sorunları kavrayabilecek, çözümler önerebilecek ve savaşmak için birleşik bir cepheye önderlik edebilecek bir yapı yoktu.

Bugünkü işçi protestoları bağımsız bir olgu değil, uzun soluklu bir mücadelenin devamı niteliğinde. Eşi görülmemiş eylemlilik, gaz fiyatlarının iki katına çıkmasıyla patlak verdi.

Tüm işçilerin eylemlerinin bağımsız olmadığına dikkat edilmelidir. Emek hareketini uzun süredir inatla kendi amaçları için kullanmak isteyen güçler var. Örneğin, Kazakistan'ın eski bir bakanı, eski bir bankacı ve şimdi siyasi bir göçmen olan Muhtar Ablyazov, işçi hareketini amaçlarına tabi kılmak için çok fazla kaynak harcadı. Ablyazov, 4,5 yıl boyunca işçilerin "bilinci üzerinde çalıştığını" kabul ederek, bizzat hükümetin başı olursa, maaşları üçe katlayacağına onları ikna etti. Ablyazov, bazı grevlerin, işçilerin hakları için savaşma nesnel ihtiyacından değil, kendi “yıkıcı” faaliyetleri sonucu doğduğunu iddia ediyor

'İşçilerin yerine kim talep etti?'

Fabrikalarda başlayan, grevlerle devam eden süreçte işçilerin talepleri nelerdi?

İşçilerin kendilerine ait tek bir örgütü olmadığı için, aşikar olan gaz fiyatındaki artışın geri alınması dışında talebi, tek tip talepleri olamazdı. Bu talebe, farklı şehirlerde ve hatta aynı şehirdeki farklı mitinglerde, farklı anlamlılık ve gerçekçilik derecelerinde kendi taleplerini eklediler. Ayrıca hem Kazakistan'da hem de yurtdışında çeşitli siyasi güçler, kendi takdirlerine bağlı olarak, kendilerinden bir şeyler eklediler.

Talepler sayfasına bir göz atın. Almatı'daki mitinglerden birinde dağıtıldı.

"Sıradan insanlar için daha yüksek ücretler"in naif formülasyonu, hükümetin istifasına yönelik siyasi taleple yan yana getiriliyor. Ancak, hükümetin istifasının yalnızca yeni hükümetin oluşumunu etkileyebilecek siyasi güçlere faydası olabileceği düşünülmelidir. Kendi partisi ve güçlü bir sendikası olmayan işçilerin, hükümette yer almasını istedikleri kişilerin kendilerine yer bulması mümkün değildir. Bazı popüler şahsiyetler iktidara gelse bile, onların siyasi ve ekonomik alandaki gidişatlarını partisiz kontrol etmek mümkün değildir. Hükümetin istifası ve değişmesi tek başına işçilerin yaşamlarını iyileştiremez.

Bu anlamsız (partinin yokluğunda) talep nereden geldi? Hükümetin başına geçmeyi hayal eden göçmen Ablyazov'un birkaç yıl üst üste işçilere dayattığı talep buydu.

Kazakistan'daki sosyalist hareket ve sürgünde faaliyet gösteren liderleri, işçilerin taleplerinden birinin kendi hareketlerinin faaliyetlerine ve komünist partinin faaliyetlerine yönelik yasağın kaldırılması olduğunu savundu. Ancak Kazakistan içinde bu tür talepler fark edilmedi.

Ukrayna medyası şu talebi tekrarladı: "Sovyetler Birliği'nin yıllarını Sovyet sonrası imparatorluğun halklarına karşı bir suç olarak kabul edin." Sovyetlerin kınanması işçiler için garip bir talep. Muhtemelen bu talep de Kazakistan'da ve işçiler arasında doğmadı.

Böylece protestocuların tek ortak talebi, insanları sokaklara döken sorunun ortadan kaldırılması oldu. Bu, gazın fiyatını düşürme talebidir.

Ve ... Ve bu gereklilik yerine getirildi!

'ABD, radikal İslamcılar ve ekonomik ve siyasi seçkinlerin yerel grupları...'

Kazakistan'da eylemlerin seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kazakistan için olağan olan, ancak olağan olandan daha büyük bir ölçekte gerçekleşen protesto, protestocuların tek ortak talebinin tam olarak yerine getirilmesini sağladı. Ve ancak bundan sonra tamamen farklı bir protesto başladı - ateşli ve kanlı.

Muhtar Ablyazov, mevcut "devrimi" nasıl hazırladığını anlatırken, özellikle dikkat ettiği birkaç önemli nüansı sayıyor. İlk olarak, kalabalığa rehberlik edecek koordinatörleri eğitmek. İkincisi: idari binalara el koyma ihtiyacı. Protestoların ikinci aşamasında da tam olarak bu gözlemlendi.

Ablyazov isyanın baş mimarı mıydı? Düşünmüyorum. Başkan Tokayev'in Kazakistan hükümetini görevden alma kolaylığı, birçok güç odağının işçi protestolarını seçkinler arasında birikmiş çatışmaları çözmek için kullanmaya karar verdiğini gösteriyor. İktidara darbe yapmakla ilgilenen birkaç aktör vardı. Bunların arasında Kazakistan ekonomisinin azami piyasalaşmasıyla ilgilenen ABD, radikal İslamcılar ve ekonomik ve siyasi seçkinlerin yerel grupları var.

Amerika Birleşik Devletleri tek bir kuruluş olan USAID aracılığıyla Kazakistan'a 700 milyon dolar “yatırım yaptı”. Bu para on binlerce "demokrasi savaşçısı" yetiştirmek için kullanıldı; bu demokrasi savaşçıları aslında piyasalaşmanın aktif destekçileri, kitlesel protestoların organizatörleri, "din özgürlüğü savaşçıları" yani - radikal İslamcılardı.

Protestoların ikinci kısmı bir darbe girişimi ve başarılı olursa işçilerin durumu önemli ölçüde kötüleşecek. Ablyazov, Kazakistan'da kıtlığın başlamasını istediğini itiraf ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen "demokratik devrimler" deneyimi, yoksulluğun egemen olduğu yerel nüfusun çaresizlik içinde ülkelerini topluca terk etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Nispeten müreffeh Ukrayna'da bile, "Maidan" gaz fiyatlarında bir düşüş talep etmişti, ve "Maidan" dan sonra gaz fiyatlarında kontrol edilemez bir artış yaşandı.

Protestoların ikinci kısmı sola değil, sağa doğru bir hareket. Protestoların ikinci kısmı, işçi sınıfının çıkarlarına karşıdır. İşçi hareketi bir tuzağa düştü; aslında kendisine karşı yönelmiş bir isyanın müsebbibi olmakla suçlandı.

'Joseph Goebbels'in kendi zamanında iş yapma şekli aynen böyleydi'

Sonuç olarak Rusya'nın da içinde bulunduğu ülkelerin gönderdiği askerler oldu ve eylemler şu an için bastırılmış görünüyor. Son tablo nedir ülkede?

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) darbenin başarısızlığında rol oynadı mı? Düşünmüyorum. Belki de Kazakistan makamları, mikroskobik bir askeri personel grubunun tanıtımını manevi destek olarak algıladı, başka bir şey değil. Ancak Batı basını gerçekleri görmezden gelmeye ve hatta okuyuculara açıkça yalan söylemeye çalıştı. "Silahlı kuvvetler protestoyu bastırdı" mı? 2600 Ermeni, Kırgız, Rus, Belarus, Tacik 120 bin Kazak polisinden daha mı etkiliydi? Kazakistan dev bir ülke, yüzölçümü Türkiye topraklarının üç katından fazla. Küçük asker grubu, "protestoyu bastırmak" için yasadışı yollardan gönderilseler bile durumu değiştiremezdi.

Ancak KGAÖ barış gücü protestoları bastırmak için tasarlanmamıştı. Denizaltından uçak olmaz; barış gücünden de polis olmaz. Farklı becerileri, yetkinlikleri, silahları, taktikleri, hedefleri var. Bu, herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında en azından biraz bilgisi olan herkes için anlaşılabilir bir durumdur. KGAÖ barış gücü askerleri sadece prensipte yapabildiklerini yaptılar: Kazakistan hükümetinin kendilerine gösterdiği tesisleri olası bir saldırıdan korudular.

Bir başka komik yalan da "Rus birlikleri" hakkında. Buna göre KGAÖ ittifakı kendisine askeri kuvvet temin eden hükümetlere tabi olmayan bir uluslararası güç. İttifakın genel sekreteri Belarus vatandaşı, KGAÖ güçlerini doğrudan kontrol eden Kolektif Güvenlik Konseyi’nin başkanı, Ermenistan başbakanı.

Kazakistan liderliği, KGAÖ misyonunun bittiğini zaten duyurdu. Ancak, "Rus askerleri tarafından ayaklanmanın bastırılması" şeklindeki asılsız yalanın Batı basınında uzun süre dolaşacağına eminim. Ancak bunun gerçeklerle değil, Rusya imajını şeytanlaştıran propagandayla ilgisi var. Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kendi zamanında iş yapma şekli aynen böyleydi.

'Bu bir 'turuncu devrim' değil, Kazakistan'ın emekçi halkına karşı bir turuncu savaştır'

Kazakistan'da 'renkli devrim' iddiaları da gündeme geldi, siz buna nasıl bakıyorsunuz?

Kazakistan'da gaz fiyatlarındaki artışın ardından, işçi hareketinde bir yükseliş yaşandı. Bu durum iç ve dış güçler tarafından darbe girişiminde bulunmak için kullanıldı. Ancak bu kez, Turuncu Devrim'in “yumuşak” araçları yerine başka yöntemler kullanıldı - askeri silahlara el konulması, profesyonel olarak idari binalara yönelik saldırılar, yağma vb. Amaç bir, araçlar farklı. İşçilerin hakları için verdikleri adil mücadeleyi kamufle etmek için çok iyi bir başlangıç ​​anı seçildi. Bu bir "turuncu devrim" değil, Kazakistan'ın emekçi halkına karşı bir turuncu savaştır.

'Siyasal bir hareket olmadan siyasal zaferler kazanılamaz'

Kazakistan'da işçilerin talepleri ve sorunları sanıyoruz yerli yerinde duruyor, eylemler sonunda kazanılan başarılar dışında. Önümüzdeki süreçte ülkeyi nasıl bir mücadele süreci bekliyor, buna dair öngörüleriniz neler?

Devam edecek. Siyasal sahnede oynanan trajedinin hiçbir aktörü durmayacak. Ancak bu oyunda işçi sınıfının rolü belirsizdir. Siyasal bir hareket olmadan siyasal zaferler kazanılamaz. Hak mücadelesinde yerel başarılar mümkündür. Ancak Kazakistan'da rejim işçi sınıfı partilerinin kurulmasını engellemeyi başardığı sürece, kaybeden her zaman emekçi halk olacaktır. Sınıf düşmanları tarafından suistimal edilen işçi hareketinin mevcut başarısı, bunun doğrudan doğruya teyididir.

Kaynaklar:

Demokrasi savaşı için ABD’nin yatırımları: https://www.usaid.gov/ru/kazakhstan/30th-anniversary



Dinsel özgürlük için ABD’nin yatırımları: https://www.state.gov/drl-fy21-irf-promoting-international-standards-for-religious-freedom-in-kazakhstan/

https://finance.rambler.ru/economics/47892431-raskryty-traty-ssha-na-demokratiyu-v-kazahstane-nakanune-protestov/



Sovyetler Birliği’nin kınanması ile ilgili talep:

https://www.unian.net/world/razorvat-svyaz-s-rf-i-snizit-ceny-v-seti-pokazali-trebovaniya-protestuyushchih-kazahstana-novosti-mira-11662825.html



Ablyazov ile röportaj:

https://www.facebook.com/Yuriy.Bryansk/videos/995720697724261