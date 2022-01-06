Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan Sosyalist Hareketi'nin liderinden açıklama

Kazakistan Sosyalist Hareketi'nin lideri Aynur Kurmanov, Rusya Komünist İşçi Partisi'nin Youtube kanalı Krasnıy Povorot'a ülkede yaşanan eylemleri değerlendirdi.

'Eylemcilerin ana gövdesini metalürji ve maden sektörlerinde çalışan işçiler ve işsiz gençler oluşturuyor'

"Kazakistan’da bugünkü eylemcilerin ana gövdesini temelde petrol/doğalgaz, metalürji ve maden sektörlerinde çalışan işçiler ve işsiz gençler oluşturuyor" diyen Kurmanov, "İşçilerin sektörel protesto olarak başlattığı eylemler kısa zaman içinde büyük kitlesel destek gördü ve bu eylemlerle büyük bir dayanışma hareketi doğdu, greve giden eylemcilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi. Petrole yapılan zam sonrası bizzat bu sektörde çalışan işçilerin harekete geçmesi zaten hayat şartları ve emeğe yönelik saldırılar karşısında birikmiş toplumsal enerjinin açığa çıkmasına neden oldu" ifadesini kullandı.

Ülkenin batısındaki işçilerin geleneksel olarak daha örgütlü ve ülkedeki işçi sınıfı hareketinin dinamosu rolünü oynadığını dile getiren Kurmanov, "Öte yandan ülkenin önemli sanayi havzasının bulunduğu orta bölgesinde de (Karaganda) büyük bir hareketlilik var. Burada 4 Ocak’ta işçilerin başlattığı grev akşam kitlesel bir mitingle desteklenmiş oldu" dedi.

'Grevlerin başladığı fabrikalar Amerikan ve İngiliz sermayesi ağırlıklı'

"Grevlerin başladığı fabrikalar Nazarbayev’in ailesinin başını çektiği Kazakistan’lı oligarklarla batılı ortakların fabrikaları. Burada Amerikan ve İngiliz sermayesi ağırlıklı, büyük batılı şirketler bu sektörlerde ağırlık kazanmış durumda" diyen Kurmanov, "Bu hareket tamamen sınıfsal bir hareket, işçi sınıfı hareketi" ifadesini kullandı.

'Ukrayna’daki liberal/faşist hareketle hiçbir benzerliği yok'

Ukrayna’daki liberal/faşist hareketle ne sosyolojik ne de talepler bakımından hiçbir benzerlik olmadığını dile getiren Kurmanov, "Talepleri tamamen sosyo-ekonomik talepler. Eylemler coğrafi olarak yayıldıkça kendiliğinden politize oldu. İlk talepler petrol fiyatlarının düşürülmesi ücret artışı ve sendikaların resmen tanınması" diye konuştu.

'Yasal çalışma yapabilecek hiçbir sol özne yok ülkede, tamamen baskı altına alınmış durumda sol'

Ülkede emek örgütlerine yapılan baskıya dair açıklamalarda da bulunan Kurmanov, şöyle devam etti:

"2011-2017 arası ülkede tüm bağımsız sendikalar ve sendikal konfederasyonlar yasalar çıkarılarak ve mahkeme süreçleri sonunda lağvedildi. Liderleri asılsız gerekçelerle baskı altına alındı. Bu nedenle bugünkü hareketi örgütleyenler “inisiyatif alan gruplar” olarak geçiyor. Bunlara proto-sendikal gruplar denebilir belki. Bu nedenle hareketin ideolojik/politik bir programı yok. Ama bu inisiyatif alan grupların sınıfsal mücadele deneyimleri var, daha önce grev örgütlemiş liderler var aralarında. 20-30 yaşlarında genç bir kuşak başı çekiyor.

Hareketi yönlendirebilecek güçlü bir sol yok. Pek çok yönden eleştirebileceğimiz Kazakistan Komünist Partisi'ne bile hükümet bir odağa dönüşeceği endişesiyle tahammül edememişti. Yasal çalışma yapabilecek hiçbir sol özne yok ülkede, tamamen baskı altına alınmış durumda sol."

'Böyle bir tehlike var ancak...'

"Bizim örgütümüz eylemlere aktif katılım gösteriyor" diyen Kurmanov, "Hareket elbette yönlendirilmek istenebilir. Özellikle genç işsizlerin kitlesel katılımı bu açıdan hareketin zayıf karnını oluşturabilir. Ve hareketin kendi politik sloganları yok. Buraya oligarkların hamiliğinde milliyetçiler giriş yapmak isteyebilir. Batıdan henüz bir eleştiri gelmediğine bakılırsa batılı istihbarat örgütleri de arayış içinde olabilir. Böyle bir tehlike var ancak şu anda burada renkli devrim görmek bir komplo teorisinin ötesinde bir şey değil" ifadesini kullandı.

5 Ocak itibariyle taleplerde bir radikalleşmenin göze çarptığına vurgu yapan Kurmanov, "Hükümet başkanının istifası ve demokratik hakların tanındığı 93 Anayasasına dönüş istendi. Yurtdışından dayanışmaya ihtiyaç var. Özellikle devlet şiddetine ve baskısına maruz kalan sendikacılarla ve devrimcilerle. Siyasi ve sendikal hakların derhal tanınması da bir talep olarak dile getirilebilir" dedi.

'Rusya’nın batıcı bir hükümetin paçasını kurtarmak adına neden komplo teorileri ürettiğini anlamak güç'

"Rusya’nın batıcı bir hükümetin paçasını kurtarmak adına neden komplo teorileri ürettiğini anlamak güç" diyen Kurmanov, "Burada işçilerin hedefinde batı sermayesinin ağırlıkta olduğu sektörler ve işletmeler var. Batı Nazarbayev hükümetinden gayet memnun. Türkiye ile entegrasyon aracılığı ile AB’ye yanaşıyorlar, ABD’nin ülkedeki askeri varlığı sürekli artıyor" ifadesini kullandı.