Şile’de fabrikada patlama ve yangın

Şile’de bir fabrikada patlamanın ardından yangın çıktı.

Haber Merkezi

Şile'de Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki bir fabrikada henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi ve yangın çıktı. 

Haber Global'in haberine göre, fabrikadaki depoda havai fişeklerin de olduğu öne sürüldü ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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