Sandık sonuçları tek tek incelendi: TKP'nin çok sayıda oyu başka partilerin hanesinden çıktı

14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikini tura kaldığı ilan edildi ancak milletvekili genel seçiminin sonuçları henüz resmileşmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke genelinde kurulan 191 bin 910 sandığa ilişkin oy çetelesi ve tutanaklarını Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS-KOKPİT) üzerinden yayımladı. Çetele ve tutanaklar ile YSK'nın seçim sonuçlarını karşılaştıran siyasi partiler birçok sandıkta oy sayılarının veri sistemine hatalı kaydedildiğini fark etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, sosyal medya hesabından paylaştığı örneklerde TKP oylarının başka partilerin hanesine yazıldığına dikkat çekti. Hatay Defne'ye bağlı Dursunlu Mahallesi'nde 1145 numaralı sandıktan TKP'ye çıkan 13 oyun çeteleye yazıldığı ancak tutanağa ve dijital ortama hatalı aktarıldığı görüldü. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Antalya ve daha birçok ilden paylaşılan örneklerde de TKP oyları başka partilere yazıldı.

Çeteleye yazılan TKP oyları, tutanak ve veri tabanında başka partilerin hanesine işlendi

'YSK'nın sandık sonuçlarını tek tek kontrol ediyoruz'

Binlerce oyu kapsayan hatayı soL'a değerlendiren Savaş Sarı, gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için itiraz süresinin uzatılması talebiyle YSK'ya başvurduklarını söyledi.

Birçok sandıkta oyların tutanaklara ve veri sistemine girişinde hatalar görüyoruz. Siz de TKP'nin oylarının başka partilere yazıldığını gösteren örnekler paylaştınız. Hata nereden kaynaklanıyor ve nasıl gerçekleşiyor?

Türkiye maalesef halkın siyasete katılımının seçime ve sandıklara atılan oya sıkıştırıldığı bir ülke. İktidarından muhalefetine tüm düzen siyaseti bunu yapıyor. Halk seçim günü oyunu kullanmaya gittiğinde de karşılaştığımız tablo bu. Bu hatayla karşılaştığımız örnekler de türlü türlü. Seçim günü de binlerce parti müşahidimiz benzer hata örnekleri ile karşılaştılar ve anında müdahale edip itirazlarda bulundular. Şimdi ise tek tek sandıklara dair YSK’nın siyasi partilerle paylaştığı sandık sonuçlarını kontrol ediyoruz ve görüyoruz ki oyların, halkın seçimde yaptığı tercihin kayda geçirilmesinde ciddi sorunlar söz konusu. Bizim bu kontrollerde gördüğümüz iki temel sorun var: İlki sayımlarda sandıklarda çıkarılan “partilere verilen oy” çetelesinin sonuçlarının sandık tutanağına işlenmesinde A veya B partisinin oylarının C veya D partisinin oyu olarak işlendiği örnekler. İkincisi ise sandık tutanaklarındaki oylar seçim kurullarında YSK sistemine işlenirken benzer bir kaydırmanın yaşandığı örnekler.

Hatanın boyutları 'ihmal edilebilir' bir oranın üstünde sanırım?

Her yurttaşın oyu değerlidir. Ama belli ki bir sürü sandıkta binlerce yurttaşın tercihi onların iradesi dışında başka partilere oy olarak işlenmiş. Bizim TKP oylarına dair tespit ettiğimiz böyle bir sürü örnek var ve bunların yetiştirebildiğimiz kadarı için seçim kurullarına itirazda bulunduk. Ama halen tespit etmekte olduğumuz böyle daha bir sürü örnek var ve itiraz süresinin bu kadar kısa olması nedeniyle bu itirazları yapamamış olduk.

İtiraz süresinin uzatılması için başvuru yapılacak

YSK kesin sonuçları henüz ilan etmedi. Hatalı sayımlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Biz Pazar akşamı YSK sandık seçim sonuçlarını siyasi partilerle paylaşmaya başladığı andan itibaren tek tek her sandıktaki sonuçla bizim müşahitlerimizden gelen sonuçları kontrol etmeye ve hatalı olduğunu tespit ettiğimiz sonuçlara dair itiraz dilekçelerini hazırlayarak ilgili il ve ilçe örgütlerimizi bilgilendirmeye başladık. Pazartesi günü de örgütlerimiz ilçe seçim kurullarına bu itirazları yapmaya başladı. Pazartesi günü itibariyle ayrıca YSK da sandık sandık oy çetelesi ve tutanak fotoğraflarını siyasi partilerin erişimine açtı. Biz dün itibariyle bunları da sandık sandık kontrol etmeye başladık ve oralarda da tespit ettiğimiz hatalı kayıt işlemleri ve tutarsızlıklara dair bu sabah itibariyle yine ilçe seçim kurullarına gerekli itirazları yaptık.

İtirazların bir kısmından olumlu sonuç aldık ve oylarımızı saydırdık. Ancak bazı itirazların ise İlçe Seçim Kurulları tarafından seçim sonuçlarını değiştirmeyeceği gerekçesiyle reddedildiğini biliyoruz. Ve dediğim gibi itiraz süresi oldukça kısıtlı ve kaydırmanın ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının ötesinde. Bunun dışında birçok dostumuzdan oy kullandığı sandıkta oyunun görünmediğine dair bilgi geliyor. Pek çok yurttaş "oyum nerede?" sorusunu soruyor. Biz de bununla ilgili olarak YSK'ya itiraz süresinin uzatılmasına dair bir başvuru yapacağız.