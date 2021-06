Roger Waters: Zuckerberg bana şarkım için yüklü para önerdi, ona s*ktir dedim

Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi Roger Waters, The Peoples Forum tarafından Jullian Assange'a özgürlük talebiyle düzenlenen bir konferansta konuştu.

Waters, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in kendisine The Wall albümünden Another Brick on the Wall Part 2 adlı şarkısı için 'bayağı fazla' para önerdiğini söyledi. Waters, şarkının Instagram için bir reklam filminde kullanılmak istediğini belirtirken Zuckerberg'in teklifine cevabının 's*ktir' olduğunu ifade etti.

Roger Waters'in bu 'saçmalığının' bir parçası olmayacağını söyledi. Pink Floyd grubunun solisti, Facebook'un Assange'ın sansürlenmesinde büyük bir payının olduğunun altını çizdi.