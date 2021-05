Roger Waters, Rage Against The Machine ve 633 sanatçıdan İsrail'i boykot çağrısı

Dünya çapında 600'dan fazla müzisyen ve müzik grubu Filistin İçin Müzisyenler adlı bir bildiri yayımladı.

Bildiriye imza atanlar arasında Rage Against the Machine grubu, Pink Floyd'un eski öncüsü Roger Waters gibi modern müzik tarihinin önemli isimleri yer aldı.

Bildiride "İsrail’in suç ortağı kültür kurumlarında sahneye çıkmayı reddetmek için sizi adınızla bize katılmaya çağırıyoruz" denilerek diğer sanatçılara da çağrıda bulunuldu.

Bildiride, İsrail'in Filistin'e yakın zamanda yaptığı kanlı saldırılar ve işlediği savaş suçlarına atıfla "İsrail hükümetinin Filistin nüfusunun etnik temizliğine adanmış bir yerleşimci-sömürge projesi yürüttüğü" söylendi.

Türkiye'den de müzisyen Duygu Demir ve Büşra Kayıkçı imzacılar arasındaydı.

İmzalayan diğer önemli müzisyenler arasında rap grubu Run the Jewels, System of a Down'dan Serj Tankian, The Strokes'tan Patti Smith, Julian Casablancas, DJ ve davulcu Questlove ve rapçi Black Thought of The Roots yer alıyor.

Bir Indie grubu olan The Antlers'dan Peter Silberman da dahil olmak üzere bazı Yahudi sanatçılar da metne imza attı.

Sanatçılara İsrail'de konser vermekten kaçınmaları çağrısında bulunan bir bildiri şimdiye kadar 635 müzisyen tarafından imzalandı.