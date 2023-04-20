Pazarcık'ta fırtına ve hortum çadır kentleri vurdu: 1 ölü, 34 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına ve hortum nedeniyle en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu. Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Fırtınadan Belman çadır kent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

Bir çocuk hayatını kaybetti

soL'un edindiği bilgiye göre, yerlerinden çıkan çadırların ve bağlı olduğu metal aksamlar ve çevredeki diğer materyallerin savrulmasından kaynaklanan birçok yaralanma meydana gelirken, yaralananlar arasında çocukların da olduğu ve ağır yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Pazarcık'ta fırtınada binalardan kopan parçalar çadırlara düştü: Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/PEjCcf8Jl9 pic.twitter.com/1cjGWNk2Eq — soL Haber (@solhaberportali) April 20, 2023

TKP Genel Sekreteri Okuyan: Arkadaşlarımız durumun çok ağır olduğunu bildiriyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde ağır hasar alan Pazarcık’ı bu kez fırtına vurdu. Çadırlar uçtu, yırtıldı. Ne yazık ki yaralananlar olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız durumun çok ağır olduğunu bildiriyor. Geçmiş olsun diyoruz. Bu düzende yaşamak zorunda olan herkese geçmiş olsun" dedi.

Pazarcık'ta fırtına çadır kentleri vurdu: Ölü ve yaralılar var



Depremzedeler tepkili: Bu kader değilhttps://t.co/pCU6kru8CI pic.twitter.com/1XXGoxfcRy — soL Haber (@solhaberportali) April 20, 2023

Çadır kentlerde yaralananlar hastanelere kaldırılırken, yakınları da hastane önünde bekliyor.

TKP Kahramanmaraş milletvekili adayı: Çok sayıda yaralıyı hastaneye götürdük

TKP Kahramanmaraş milletvekili adayı Ali Mert Canel, Pazarcık'ta bulunan Belman çadır kentinin fırtınanın ardından neredeyse yok olduğunu belirtti. Bütün çadırların zarar gördüğünü ifade eden Canel "Çok sayıda yaralıyı hastaneye götürdük" dedi.