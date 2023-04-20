AKP'li olmayan depremzedelere ayrımcılık iddiası: 'Böyle konteyner mi olur?'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne bağlı Şahintepe Köyü'ne yollanan konteynerler köylüler tarafından tepkiyle karşılandı. Köyün girişini kapatarak konteynerlerin köye girişine müsaade etmeyen köylüler, "Şimdi bunları buraya bırakıp gidecekler sonra da diyecekler ki 'Biz size konteyner getirdik'. Bunun neresi konteyner? Boş kutu yollamışlar buraya. Bunun içinde bırakın bir aileyi insan kalabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Standart ölçülere göre dahi yetersiz

Depremzedelere verilen konteynerlerin normalde 21 metre kare iken Şahintepe Köyü'ne yollanan konteynerler 17 metre kare. İçinde lavabo, tuvalet ya da mutfağı olmayan konteynerlere tepki gösteren köylüler, "Burada nasıl yaşayacağız? Baksanıza bir aile evini kaybetmiş depremde buraya nasıl sığacak? Banyo yok, tuvalet yok. Olur mu böyle? Bu şimdi insanlığa yakışır mı?" diyor.

Depremzedeler gelen konteynerler için 'Çadır bile bundan büyük' yorumu yapıyor

'AKP'li köylere tam donanımlı konteynerler gitti'

AKP'li olduğu ifade edilen köylere tam donanımlı konteynerlerin gittiğini iddia eden köylüler, "Burası geçiş yolu. Yollar açıldıktan sonra buradan giden yardım araçlarını gördük. Konteynerleri taşıyan kamyonlar buralardan geçiyor. Başka köylere erkenden gitti ve kuruldukları yerlerde gördük. İçlerinde mini buzdolapları, banyosu lavabosu var. Buraya gönderilenleri görüyorsunuz. Kimsenin sığamayacağı kadar küçükler. Resmen ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Bu eskiden de de böyleydi şimdi de böyle" diyerek duruma tepki gösteriyor.

Mevzuata uygun olmadığını söyledikleri konteynerlerin köye girişine müsaade etmeyen köylüler sorunun hemen çözülmesini talep ediyor. Şikayetlerini Pazarcık İlçe Kaymakamlığı'na ileten Şahintepe köylüleri, kaymakamdan "Şeriatın kestiği parmak acımaz, evlerinizin önüne değil toplu bir alana kurarız fakat yenileri ne zaman gelir bilemeyiz"" cevabı aldıklarını ifade ediyor.

Yapılan uygulamanın ayrımcılık olduğunu ifade eden köylüler diğer köylere gönderilen ve içinde yaşamak için gerekli şartların sağlandığı konteynerlerden istiyor.