TKP'den milyonlarca depremzedenin seçme hakkı için YSK'ye başvuru

Türkiye Komünist Partisi (TKP), depremzede yurttaşların seçme hakkının riske girdiğini belirterek bu hakkın kullanılabilmesini sağlayacak koşulların ivedilikle yaratılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

TKP Genel Merkezi adına Ali Rıza Aydın imzasıya YSK'ye verilen dilekçede "Yasal olarak engeli olmayan ve gerekli koşulları sağlayan tüm yurttaşlar için seçimlerde oy kullanmak hiçbir şekilde engellenemeyecek bir haktır" denildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Devlet bu hakkı güvence altına almakla mükelleftir. Depremzede yurttaşlarımızın seçme hakkı, kendi ellerinde olmayan koşullar nedeniyle riske girmiştir ve şu anda bu hakkın kullanımının sağlanması konusunda da ciddi belirsizlik ve boşluklar oluştuğu gözlemlenmektedir.

Yaşam mücadelesi veren insanların önceliği oy kullanmak olmayabilir. Bu yurttaşlarımızın oy kullanma hakkının karşılanması, bunun için uygun koşulların yaratılması devletin sorumluluğundadır. Söz konusu sorumluluğun Kurulunuz eliyle hayata geçirilmesi gerektiği de açıktır.

Milyonlarla ifade edilen depremzede yurttaşlarımızın gerekli koşullar yaratılarak oylarını kullanmasının sağlaması amacıyla gereğinin ivedilikle yapılması bilgilerinize sunulur."