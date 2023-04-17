TKP'den depremzede yurttaşların oy hakkı için önemli çağrı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), depremzede yurttaşların oy hakkı için bir açıklama yayımladı.

Depremzede yurttaşların oylarının gasp edilmemesi için ilerici kurumlara seferberlik çağrısı yapılan açıklamada, "Yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalmış ama seçmen kayıtlarını taşındıkları yere alamamış olan milyonlarca depremzede yurttaşın 14 Mayıs 2023 günü deprem bölgesinde oylarını kullanabilmesi için bu durumdaki tüm yurttaşlarımızın deprem bölgesine ulaştırılmasının koşullarını gelin hep birlikte yaratalım!" denildi.

Açıklama şöyle:

"AKP iktidarı 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin yapılmasına dair kararı aldıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği ve işletmeye başladığı takvim depremden etkilenen bölgenin gerçekliğini, depremden etkilenen yurttaşların koşul ve olanaksızlıklarını neredeyse hiç dikkate almamaktadır. Bunun şu anda yaşanan kritik örneklerinden biri seçmen listelerinin kesinleştirilmesine ilişkin takvim ve süreç olmuştur. Sanki bu ülkede deprem olmamış ve bir bölge tamamen göçmek zorunda kalmamış gibi hiçbir özel tedbir ve tarif yapılmaksızın işletilen seçmen listelerinin kesinleştirilmesi takvimi daha şimdiden depremzede milyonlarca yurttaşımızı zor durumda bırakmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşımış durumda. Bununla birlikte ulusal basında da paylaşılan rakamlara göre 1 milyon 662 bin seçmen ise kaydını taşındığı kentte aldıramamış durumda. YSK’nın yayınladığı takvim ve işleyişe göre, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü kesinleşen seçmen listeleri üzerinden seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak. Belki bu durumda olan seçmen sayısı belirtilen bu rakamlarında çok üzerinde. Bu sadece çok büyük bir yurttaş toplamının seçme hakkını kullanamaması anlamına gelmemekte, aynı zamanda da gerek deprem bölgesindeki milletvekillerinin seçimi gerekse tüm ülkede cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin halkın gerçek iradesini yansıtması üzerine büyük bir gölge düşürecektir.

Yasal olarak engeli olmayan ve gerekli koşulları sağlayan tüm yurttaşlar için seçimlerde oy kullanmak hiçbir şekilde engellenemeyecek bir haktır. Devlet bu hakkı güvence altına almakla mükelleftir. Ama maalesef depremzede yurttaşlarımızın seçme hakkı, kendi ellerinde olmayan koşullar nedeniyle riske girmiştir ve şu anda bu hakkın kullanımının sağlanması konusunda da ciddi belirsizlik ve boşluklar oluştuğu gözlenmektedir. Bu insanlar yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybetmiş durumdadır. Yaşam mücadelesi veren insanların önceliği oy kullanmak olmayabilir. Bu yurttaşlarımızın oy kullanma hakkının karşılanması, bunun için uygun koşulların yaratılması devletin sorumluluğundadır. Aksi durumda bu yurttaşlarımız seçme haklarını fiilen kullanamamış olacaklardır.

Yüksek Seçim Kurulu daha fazla geç olmadan yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalmış ama seçmen kayıtlarını taşındıkları yere alamamış olan milyonlarla ifade edilen depremzede yurttaşımızın gerekli koşullar yaratılarak oylarını kullanmasını muhakkak sağlamalı, bu konuda gerekli tedbirleri derhal almalıdır.

Seçme ve seçilme hakkı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlığın önemli bir kazanımıdır. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet’in yurttaşlarımıza kazandırmış olduğu seçme hakkının fiilen gasp edilmesine izin vermeyelim. Yurttaşlar olarak seçmen kayıtlarımızı muhakkak kontrol edelim*. Bu kapsamda yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalmış ama seçmen kayıtlarını taşıyamamış yurttaşlarımız bulundukları il ve ilçelerde muhakkak Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile iletişime geçmelidir. TKP bu durumdaki yurttaşlarımızın oylarını kullanabilmesi için, gerekirse seçmen kayıtlarının bulunduğu deprem bölgelerine ulaşımlarını sağlamaya dönük bir dayanışmanın örgütlenmesi de dahil her tür çabayı tereddütsüz sergileyecektir.

Cumhuriyetin kazanımlarını ve tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunan tüm ilerici kurumları da depremzede yurttaşlarımızın oylarının gasp edilmemesi için seferberliğe çağırıyoruz. Yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalmış ama seçmen kayıtlarını taşındıkları yere alamamış olan milyonlarca depremzede yurttaşın 14 Mayıs 2023 günü deprem bölgesinde oylarını kullanabilmesi için bu durumdaki tüm yurttaşlarımızın deprem bölgesine ulaştırılmasının koşullarını gelin hep birlikte yaratalım!

Türkiye Komünist Partisi

* 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak olan yurttaşlarımız hangi okul ve sandıkta oy kullanacaklarını bilgisini “https://www.turkiye.gov.tr/“ adresindeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” ekranından öğrenebilirler. İlgili adrese girip TC Kimlik Numaraları ve E-devlet şifrelerini kullanarak oturum açan yurttaşlarımız, arama çubuğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazarak okul ve sandık bilgilerine ulaşabilirler. E-devlet şifresi olmayan yurttaşlarımız ise “https://secmen.ysk.gov.tr/“ adresindeki “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” sayfasından TC Kimlik Numaraları ve Kimlik Seri Numaralarını girerek okul ve sandık bilgilerine ulaşabilirler."