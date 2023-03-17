Patronlar kazanç peşinde: OYAK Çimento'nun deprem mesaisi

6 Şubat'ta henüz depremden birkaç saat geçmişti ki borsada açılışla birlikte çimento ve inşaat firmalarının gelirleri tırmanışa geçti. İnsanların günlerce kurtarılmayı beklediği ve birçok yurttaşımızı soğuktan ve teknik imkansızlıklardan dolayı hayatını kaybettiği depremin ilk günlerinde, çimento firmaları hazırlıklarını yapmaya başlamıştı.

Bu firmalardan birisi de OYAK Çimento. OYAK Çimento'nun deprem bölgesindeki mesaisi firmaların ve patronların iştahını kabartan cinsten. Yaklaşık 10 yeni çimento üretim tesisiyle deprem bölgesinde çalışmayı hedefleyen şirketin gelirleri de 9 kat artacak.

Depremin ilk mesajı: 'Faaliyete devam'

Depremin ilk günlerinde geçmiş olsun mesajı yayınlayan OYAK Çimento Beton Kağıt firması yayınladığı sosyal medya paylaşımında depremzedelerin yanında olduğunu, deprem bölgesine birçok yardım malzemesi gönderdiğini ifade ediyor. Ancak bir detay daha yer alıyor bu paylaşımın içinde. Barınma konteynerleri ve enkaz arama için iş makinaları yolladığını ifade eden şirket, ek olarak transmikser ve pompa da yolladığını ifade ediyor. Ve akıllara sadece inşaatlara çimento dökmek ve taşımak için kullanılan bu araçların depremin ilk günlerinde deprem sahasında neden yolladığı sorusu geliyor.

Deprem günlerinde çalışanlara yıllık izin dayatması

Depremin ilk günlerinde deprem bölgesinde hava şartları kötüleşmiş ve bazı bölgelere de kar yağmıştı. soL Haber'in ulaştığı bilgiye göre bazı çimento üretim sahalarında kar yağmasından dolayı üretimin durmak zorunda kaldığı için çalışanlara "İzin yok, yıllık izinlerinizden kullanacaksınız" dayatması yapıldı. Bir yandan sosyal medyada depremzedelere yardım götürdüğünü söyleyen firmanın aynı zamanda çalışanlarına izin vermek yerine yıllık izinlerinden kullandırmak istemesi çalışalar tarafından tepkiyle karşılanmış.

Aynı zamanda birçok çalışanın düzenli maaş alamadığı ve usulsüz kesintilere maruz kaldığını ifade ettiği firmanın deprem için yardım toplaması bir tür "imaj tazeleme" olarak yorumlanmıyor. Çalışanlar ise "Ücretlerini kesintiyle verdikleri işçilere 'Deprem bölgesine göndermek için erzak getirin' diyorlar. Bizden kestikleri paralarla tüm deprem bölgesine aş evi kurulurdu" diyor.

Hedef yüzde 900 fazla üretim ve gelir

OYAK Çimento'nun deprem bölgesinde yapacağını belirttiği yeni yatırım ve hedefler kabaca mevcut üretim ve kapasitesinin 9 katına tekabül ediyor. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da kurulacak yeni tesislerde gece gündüz çimento üretimini hedefleyen firmanın gelirleri de benzer şekilde artacak. Mevcut durumda yine deprem bölgesindeki iller için faaliyet gösteren Osmaniye'deki tesis ise işler durumda. Osmaniye'yi de dahil edince toplamda 5 ayrı noktada üretim hedefleniyor.

Mevcut veriler ve hedefler kamu kurumlarının ve şirketlerin, insanların depremde yaşadıkları sıkıntıları hafifletmekten ziyade daha çok sonrasındaki yatırımlara odaklanıldığı ve kâr odaklı çalışmalar yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Bu veriler deprem sonrasında bölüşülecek rantın sadece çimento kısmı. Bunun yanı sıra kimya, demir-çelik, tekstil, bakır gibi daha birçok alanda da patronların bu yeni sürece odaklandıkları ifade ediliyor.