İkinci Ruhsar Pekcan vakası: Kendi şirketine milyonlarca liralık iş

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi tarafından kurulan ve Bakanlığın e-nabız işini yapan firmanın, bu yıl da bakanlıktan yeni ihaleler aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firmanın bakanlığına milyonlarca liralık yazılım hizmeti sattığını belirterek “İhaleler yine 21/B ve yine adrese teslim. Bakan Yardımcısı ne zaman göreve gelse, ailesi hülle yolu ile hisselerini devrediyor, sonra geri alıyor. Bu olayın da Ruhsar Pekcan’ın bakanlığına dezenfektan satmasından farkı yok. Derhal istifa etmeli” dedi.

CHP’li Emir, TBMM Genel Kurulu’nda altı ay önceki konuşmasında Aydın’ın, eşine kurdurduğu daha sonra oğlu Muhammed İkbal Aydın’a devrettiği Bilbest Yazılım firmasını gündeme getirmişti. Firmanın, e-nabız ihalesinde alt yüklenicilik yoluyla iş aldığını dile getiren Emir, firmaya ayrıca son beş yılda 19 ayrı ihaleyle 5 milyon 128 bin TL’lik iş verildiğini de ifade etmişti. Bilbest firmasının 2021 yılında da Sağlık Bakanlığı’ndan davet usulü ile iş almaya devam ettiğini ortaya çıkaran Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.

Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı’nın eşi ve oğlunun ortağı olduğu firmanın bugüne kadar bakanlıktan ballı ihaleler almaya devam ettiğini kaydederek “Sibel Aydın, 2002’de firmayı kuruyor ve eşi, müsteşar yardımcısı olunca hisseleri Yunus Şengül’e devrediyor. Daha sonra hisseler, birkaç kez Yunus Şengül, Mehmet Zahid Ercan ve Muhterem Ercan arasında el değiştiriyor. Aydın’ın Bakanlıkta görevi sona erince bu kez hisseleri 2011 yılında oğlu Muhammed İkbal Aydın devralıyor. Aydın, tekrar Bakanlıkta göreve gelince hisseler 11 Aralık 2020’de Mehmet Zahid Ercan’a devrediliyor. Yani Aydın ne zaman Bakanlıkta görev alsa, şirket hisseleri, hülle yolu ile kâğıt üzerinde başkalarına devrediliyor ancak, şirket aslında yine Aydın ailesinin. Dolayısıyla tüm ihaleler yine Aydın ailesine gidiyor” ifadesini kullandı.