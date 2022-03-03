Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatta 8. güne girildi.

Çatışmalar yer yer sürerken, bugün müzakere görüşmelerinin başlayacak olması nedeniyle dün gece diğer günlere nazaran sakin geçti.

Gün içinde Ukrayna savaşında yaşanacak tüm gelişmeler haberimizde olacak.

Güncelleme 11.31

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirdikleri barış görüşmelerinin ‘gelecek vaat ettiğini’, müzakerelerin bir yere varabileceğine inandıklarını kaydetti.

Güncelleme 11.30

Ukrayna Kiev yakınlarında bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy Facebook hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya ait bir Su-30 savaş uçağının Ukrayna güçlerince Kiev yakınlarındaki Irpin'de düşürüldüğünü ileri sürdü.

Güncelleme: 11.15

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ukrayna'daki askeri harekat sırasında toplam 1612 hedefin vurulduğu belirtildi. Bakanlık Rusya güçlerinin Harkov bölgesindeki Balakleya'yı ele geçirdiğini duyurdu.

Güncelleme: 11.03

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Chernihiv'de dizel yakıt tankına bir merminin isabet ettiğini, yangın çıktığını duyurdu https://t.co/aZU8O6bm8l pic.twitter.com/7u3KHemcA0 — soL Haber (@solhaberportali) March 3, 2022

Güncelleme: 10.46

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatılmasından beri Ukrayna ordusuna ait 62 komuta ve irtibat noktası, 39 hava savunma sistemi, kara konuşlu 49 uçak, havalanmış durumdaki 13 uçak, 606 tank, 67 roketatar sistemi, 227 havan topu, 53 insansız hava aracının imha edildiğini de kaydetti.

Güncelleme: 10.39

Çin Dışişleri: BM Daimi Temsilciliği'nde görev yapan Rus diplomatların sınır dışı edilmesi konusunda endişeliyiz.

Güncelleme: 10.23

Rus güçleri Harkov bölgesindeki Balakleya kentini ele geçirdi.

Güncelleme: 10.19

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze tedarikini onayladı.

Güncelleme: 10.17

Fransa'dan Rusya'daki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı



Rusya askeri araçlardaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatta kullanılan askeri ekipmanların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, o işaretlerin anlamı şöyle:

Z: Zafer

V: Görev tamamlanacak

Biden: Putin yanıldı

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Biden, “Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi bölebileceğini düşündü” derken, "O yanıldı. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Şimdi, özgür dünya onu sorumlu tutuyor" ifadesini kullandı.

Savaşın ardından Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı açıklandı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden ayrılanların sayısının 1 milyona ulaştığını söyledi.

Ukrayna'yı terk edenlerin büyük çoğunluğu Polonya'ya giderken, sınırda ırkçılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Ukrayna'dan Kiev'de dün akşam yaşanan patlamaya ilişkin açıklama

Ukrayna, başkent Kiev’deki tren istasyonu yakınlarında dün akşam duyulan büyük patlamanın, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Heraşçenko, füzenin enkazının ısıtma amacıyla kullanılan bir boru hattının üzerine düştüğünü söyledi.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Heraşçenko, “Füze hedefine ulaşsa çok daha büyük bir yıkım yaşanacaktı” dedi.

Patlama sonucu ölen veya yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Sınırda ırkçılık: Ukraynalılar geçiyor, peki ya diğerleri?

Ukrayna'daki savaştan kaçmaya çalışan yabancı öğrenciler sınırda ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu dile getiriyor.

Ukrayna'dan kaçarken şiddetli ırkçılık iddiasında bulunan yabancı öğrenciler, sınırı geçmeye çalışırken şiddete ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtiyor.

Nijeryalı bir öğrenci CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ukraynalılara her noktada Afrikalılara göre öncelik verildi. Neden diye sormaya gerek yok. Nedenini biliyoruz.”

İddialar arasında dayak ve Ukraynalılara ulaşım sağlanırken, yabancıların kontrol noktaları arasında çok uzun mesafeler yürümek zorunda kalması da yer aldı.

Polonya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeye giriş yapmak isteyen Nijeryalı öğrencileri kabul etmediğine ilişkin çok sayıda haber basına yansımıştı.