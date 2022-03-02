Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 7. gün

Güncelleme: 11.33

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin iptal edildiği iddiaları sonrası ilk açıklama geldi.

Müzakerelere yakın bir kaynak tarafından TASS'a yapılan açıklamada "Müzakereler iptal edilmedi, zaman değişti, yakında resmi bilgi gelecek" denildi.

TASS'a göre, görüşme yine Belarus'ta yapılacak.

Güncelleme: 10.55

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’nın askeri altyapısına ait 1,502 unsuru vurup devre dışı bıraktığını, bunların içinde 51 komuta yeri ve irtibat noktası, 38 savunma sistemi ve 51 radar istasyonu olduğunu söyledi. Konaşenkov, "Şimdiye dek Ukrayna tarafının karada konuşlu 47 uçağı, havalanmış olan 11 uçağı, 472 tankı, 62 roketatar silahı, 206 havan topu, 46 insansız hava aracı imha edildi" dedi.

Güncelleme: 10.53

Zelenskiy, AB'den üyelik için destek istereken, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'da bombalar, hava saldırıları ve füzelerle galip çıkamayacak" ifadesini kullandı.

Güncelleme: 10.50

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşında son duruma dair açıklamada bulundu:

"Rusya ordusu Ukrayna’nın güneyindeki Vasilyevka kentinde de kontrol sağladı. Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçleri, Starobelsk ve Svatovo yerleşim yerlerini ele geçirdi. Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyse Kalinovka, Lebedinskoye, Pionerskoye, Karl Marx, Nikolayevka ve Osipenko adlı yerleşim yerlerini ele geçirdi."

Güncelleme: 10.13

Rusya, Herson kentinin merkezinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Güncelleme: 9.48

Güncelleme: 8.45

Kiev, Chernihiv ve Sumy'de hava saldırısı sirenleri çalıyor.



Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatında 7. güne girildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov dün yaptığı açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini söylerken, Zelenski'den "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazırım" açıklaması gelmişti. Geçtiğimiz gün bir araya gelen Rus ve Ukrayna heyetleri istişarelerde bulunmak üzere ayrılmışlardı. Önümüzdeki günlerde masanın yeniden kurulması bekleniyor.

Diğer taraftan Batılı merkezlerden bir taraftan Rusya'yla askeri bir karşı karşıya gelinmeyeceği açıklamaları gelirken, diğer taraftan yeni yaptırım kararları da gelmeye devam ediyor. Kararların Putin yönetimini ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak kadar dünya kamuoyunda yeni bir rus fobisi yaratmaya dönük planın parçası olduğu anlaşılıyor. Bu doğrultuda Rusya'nın uluslararası spor müsabakalarından çıkarılması, Rusya'daki konser ve etkinliklerin iptal edilmesi, Apple-Nike-Microsoft gibi tekellerin, bankaların Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına hizmet vermeyi kesmesi, kimi otomobil tekellerinin Rusya'ya ürün göndermeyi durdurması, havaalanlarının Rus uçuşlarına kapatılması gibi adımlar dikkat çekiyor. Rusya dışında, özellikle AB ve ABD'de yaşayan bazı Ruslar günlük yaşamda kendilerine dönük ayrımcılık örneklerini sosyal medyadan paylaşmaya başladılar.

Diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı açıklamada "amaçlarımıza ulaşana kadar operasyonlar sürecek" demişti.

Rus birlikleri iki kenti ele geçirdi, Harkov'a paraşütçüler indirildi

Sumy Oblast'daki Trostyanets Şehri, Rus güçleri tarafından ele geçirildi. Öte yandan Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rus paraşütçüleri Harkov'a indi. Bölgede çatışmalar yaşanıyor.

Rus birliklerinin Herson nehir limanını ve tren istasyonunu da ele geçirdiği ifade ediliyor. CNN'e göre, Rus askeri araçları ağır bombardımandan sonra Herson'a girdi ve şehri kontrol altına aldı.

Türkiye: Taraf tutmak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus ve Ukrayna heyetinin müzakerelerine ilişkin olarak, "İlk toplantıdan netice çıkmayacağını biliyorduk" yorumunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz" açıklamasını da yaptı.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da gerginliğin sürekli arttığını belirterek, "Saldırıyla ilgili endişelerimiz artınca özellikle her iki ülke nezdinde de temaslarımız oldu. Bu saldırı başlamadan 1 gün önce sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşmüştü telefonla. İki lideri bir araya getirme düşüncesini iletmişti" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

Almanya'dan Montrö teşekkürü

Almanya, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından, "Almanya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri savaş zamanlarında da düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye'nin özellikle bu zor dönemde üstlenmiş olduğu belirleyici rolü takdir etmektedir. Uygulamanın sürdürülmesini sağladığınız için teşekkür ederiz." paylaşımında bulunuldu.

Biden: ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yönelik aldıkları yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz" diyen Biden, "ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek" ifadesini kullandı.

Biden, "ABD'li şirketleri ve tüketicileri Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların etkisinden korumak adına elimizdeki her aracı kullanacağız. Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla doğrudan yardım sağlıyoruz" dedi.

"Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole edilmiş durumda" diyen Biden, "Savaş alanında kazanç elde edebilir, ancak uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek" şeklinde konuştu.

Binlerce Rus turist uçuş yasağı nedeniyle mahsur kaldı

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Kanada'nın hava sahalarını Rus havayolu şirketlerine kapatmasıyla birlikte dünya çapında 27 binden fazla Rus turist bulundukları ülkede mahsur kaldı.

Sputnik'in haberine göre, seyahat acenteleri, mahsur kalan yolcular için alternatif rotalar bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki Rus turistlerin bazıları yaptırımlar nedeniyle kredi kartlarını kullanamadılar.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.

NATO üyelerinin dışişleri bakanları toplanıyor

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğin bildirildi. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarılarak, toplantının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapılacağı açıklandı. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlık edeceği belirtildi.