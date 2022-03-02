İngiltere'den Rusya'ya 'savaş suçu' suçlaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Johnson "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" dedi.

Putin'in Ukrayna'nın saldırılara karşı vereceği tepkiyi "yanlış hesapladığını" savunan Johnson, "Egemen bir ulusa yönelik tiksindirici saldırıda, Ukrayna halkının olağanüstü metanetini, özgür dünyanın onun barbarlığına karşı koyma konusundaki birliğini ve kararlılığını hafife aldı" diye konuştu.

Putin’in saldırıları artırması halinde ekonomik baskıyı daha da artıracaklarını vurgulayan Johnson, Ukrayna'yı ekonomik, askeri ve insani yardımla destekleyeceklerini belirterek, İngiltere'nin "Putin rejimi etrafındaki ilmeği sıkılaştırmaya devam edeceğini" söyledi. Johnson, "Putin girişiminde başarısız olmalı" ifadelerini kullanarak, "Başarısız olacağından ve Ukrayna'yı korumayı başaracağımızdan şüphem yok" dedi. (İHA)