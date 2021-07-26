CHP'li Özel'den Bakan Koca'ya tablo çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Bu akşamdan itibaren turkuaz tabloyu aşı olanlar ve olmayanlar ayrımı yaparak yayınlamalısınız" çağrısını yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Fahrettin Koca; bu akşamdan itibaren turkuaz tabloyu aşı olanlar ve olmayanlar ayrımı yaparak yayınlamalısınız. Tüm rakamlarda aşısızların etkisi ve durumları ilan edilmelidir. Bu veri olası kararlara toplumsal destek için ve aşı karşıtlarını ikna için çok önemlidir." ifadesini kullandı.