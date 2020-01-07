Putin Şam'da Esad'la görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şam’ı ziyaret ederek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştüğünü duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti" dedi.

"Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı" bilgisini veren Peskov, ekledi: "İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi".

Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA) da, görüşmeye ilişkin haberinde, Putin ve Esad'ın Suriye’de görevde bulunan Rus kuvvetleri tarafından sunulan askeri bir sunumu dinledikleri ve Putin'in Suriye’deki Rus askerlerini Noel dolayısıyla kutladığı bilgisine yer verdi.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Türk Akımı Projesi'nin açılışına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecek olan Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.